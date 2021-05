Bonus mobili, detrazione del 50% anche per chi installa il condizionatore

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che chi installa un impianto di climatizzazione invernale ed estiva può ottenere il bonus mobili. Lo ha fatto in risposta al dubbio di un contribuente facendo riferimento alla circolare n. 19/2020 e precisando che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria.

“L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su un immobile residenziale rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta“.

L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione

Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di, finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.Per avere l’agevolazione, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.A prescindere dall’entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione o l’acquisto dell’immobile, l’importo massimo di spesa detraibile per i mobili e gli elettrodomestici è, IVA compresa.Quanto agli acquisti agevolabili non occorre che ci sia una correlazione tra gli interventi effettuati e i mobili acquistati, neppure per quel che riguarda il tetto di spesa. Quindi chi, ad esempio, ha speso 5.000 euro per rifare il bagno, potrà comunque spendere fino a16.000 euro per cambiare l’arredo di tutta casa, compresa la cucina.Ai fini dell’agevolabilità, i beni acquistatie possono essere destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. L’intervento cui è collegato l’acquisto può essere effettuato anche su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.