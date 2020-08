Bonus Inps, ultimi giorni per la domanda: ecco quali scadono

editato in: da

Si avvicina la scadenza a fine mese per molti dei bonus nati dai diversi Decreti emanati in questi di emergenza coronavirus. Il 30 di agosto è infatti l’ultima data utile per fare richiesta delle indennità e dei sussidi per le diverse categoria di lavoratori messi in difficoltà dal lockdown.

Bonus Inps, ultimi giorni per la domanda: la scadenza

Si tratta di tutte le misure di sostegno riservate ai lavoratori dipendenti, autonomi e occasionali e per i lavoratori domestici (colf e badanti). Coloro i quali sono ancora interessati a ricevere questi bonus dovranno quindi affrettarsi perché da lunedì prossimo in poi non sarà più possibile presentare la richiesta per avere queste agevolazioni. Dal sito dell’Inps non sarà più disponibile la sezione “presentare domanda”.

In particolare per quanto riguarda i lavoratori domestici, la scadenza del 30 agosto coinvolge chi, fino al 23 febbraio 2020, aveva uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’importo del bonus riservato a colf e badanti è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 con un importo di 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’Inps in un’unica soluzione.

Eccetto i beneficiari dell’assegno ordinario di invalidità e i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico, le indennità non sono cumulabili con altre riconosciute da Covid-19 e non possono essere ricevute dai titolari di pensione.

Bonus Inps, ultimi giorni per la domanda: le categorie

Ecco quali sono le categorie interessate alla imminente scadenza dei bonus di fine mese: