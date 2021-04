Bonus Inps 2.400 euro, attiva la procedura per le nuove domande: come fare

editato in: da

È attiva la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2.400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere il bonus entro il 31 maggio 2021.

Bonus 2.400 euro, chi ne ha diritto

Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei beneficiari: ha incluso anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.

L’erogazione dell’indennità una tantum è per le seguenti tipologie di lavoratori:

i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Bonus 2.400, quando non è cumulabile

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità. L’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:

l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;

l’indennità a favore dei lavoratori domestici;

l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

il Reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare);

l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.

Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI.

Riguardo al Reddito di cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

Bonus 2.400, quando è cumulabile

L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:

l’assegno ordinario di invalidità;

la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);

(ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo); la DIS-COLL;

le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;

i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;

i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;

le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Bonus 2.400 euro, come fare domanda

La domanda potrà essere presentata accedendo alla pagina Inps dedicata.

Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere questa indennità entro il 31 maggio 2021.

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato con le credenziali di accesso ai servizi: Spid di 2 livello o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, si può fare domanda tramite: