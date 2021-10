Bonus idrico, come avere il rimborso fino a 1.000 euro

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). I rimborsi saranno riconosciuti in base all’ordine cronologico delle istanze, quindi è bene farsi trovare pronti con la documentazione necessaria appena verrà attivata la piattaforma per le richieste.

Bonus idrico, cos'è e quali spese copre

Il bonus idrico (noto anche come bonus rubinetti e sanitari) è un'agevolazione fino a 1.000 euro una tantum, per un solo immobile, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Possono beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Gli interventi agevolabili sono quelli per le spese di:

in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

L’erogazione del contributo non è automatica ma per averlo occorre presentare apposta richiesta attraverso la “Piattaforma bonus idrico” del Ministero della Transizione Ecologica. La procedura sarà attivata entro il 26 novembre 2021, ossia entro 60 giorni dalla registrazione del decreto attuativo del beneficio (il decreto è del 27 settembre 2021).

Bonus idrico, come fare domanda

Per avere il bonus idrico occorre presentare apposta richiesta attraverso la Piattaforma bonus idrico "accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale”. La procedura sarà dunque attivata entro il 26 novembre 2021.

I cittadini interessati devono sapere che:

per l’accesso è necessario lo SPID o le credenziali CIE (carta identità elettronica);

o le credenziali (carta identità elettronica); alla domanda occorre allegare una serie di documenti;

le domande saranno trattate secondo l’ordine temporale di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Quindi, prima si presenta la richiesta più saranno le probabilità di rientrate tra i beneficiari.

Bonus idrico, i documenti necessari per la domanda

Nel modulo di domanda da compilare, gli interessati dovranno indicare le seguenti informazioni: