Bonus facciate, quando si può usare per cambiare le tende

Il bonus facciate spetta anche per l’installazione delle tende avvolgibili sulla facciata esterna dell’edificio, ma solo se l’intervento rientra tra le opere accessorie e di completamento dei lavori principali.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 673 del 6 ottobre 2021, con cui fornisce informazioni ulteriori per usufruire della detrazione del 90%.

Nella stessa risposta è stato dato anche il via libera alla sostituzione dei parapetti, mentre continuano a rimanere escluse dalla detrazione del 90% le spese sostenute per l’installazione di sistemi di illuminazione della facciata.

Bonus facciate anche per le tende, nuove istruzioni

Con la risposta all’interpello n. 673 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il bonus facciate può essere richiesto anche nel caso di interventi che prevedono l’installazione o la sostituzione di tende avvolgibili sulla facciata esterna di un edificio, qualora questi risultino accessori, di completamento o legati a necessità tecniche.

Nello specifico, nel documento si legge: “I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino aggiuntivi al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso”.

Bonus facciate, i lavori ammessi

Ricordiamo che il bonus facciate è stato introdotto con il fine di incentivare l’esecuzione di lavori finalizzati al decoro urbano e al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’agevolazione è in vigore nel 2020 e nel 2021, e si attendono a breve novità circa una possibile proroga anche al 2022.

Grazie al bonus facciate sono agevolabili tutti i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi sui balconi, ornamenti e fregi.

Idonei anche gli interventi sulle strutture verticali opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che coinvolgano oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva disperdente dell’edificio. Anche gronde, pluviali parapetti e cornici possono beneficiare della detrazioni, inglobando nelle spese tutti i lavori correlati necessari per eseguire i lavori: i ponteggi, lo smaltimento dei rifiuti da cantiere, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Solo le facciate esterne visibili dalla strada o da suolo pubblico potranno accedere al bonus. Nessun incentivo dunque per le facciate interne.