Bonus facciate, detrazione tagliata al 60%: cosa cambia dal 2022

Dal 1° gennaio 2022, invece, l’aliquota passerà al 60%. Chi vorrà beneficiare della detrazione del 90% delle spese in dichiarazione dei redditi dovrà eseguire i bonifici entro il 31 dicembre 2021 .

La Manovra ha confermato che il bonus facciate resterà valido anche per tutto il 2022 con una novità importante: fino al 31 dicembre 2021 ci sarà la possibilità di recuperare fino al 90% delle spese sostenute per effettuare lavori di riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Hai già un profilo? Registrati a QuiFinanza per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Registrati a QuiFinanza per continuare a leggere questo contenuto

Bonus facciate prorogato ma con aliquota ridotta al 60%

Il bonus facciate ha rischiato di scomparire del tutto alla fine del 2021, ma poi si è trovato un compromesso nella nuova legge di Bilancio. L’incentivo alla ristrutturazione delle facciate (riservato a quelle affacciate sulla strada, sono esclusi cortili e interni) finora riconosciuto al 90%, viene ridotto al 60%.

Il nuovo bonus facciate al 60% dovrebbe essere riconosciuto alle stesse condizioni della versione originale. Significa che interesserà ancora gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Purché si trovino nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Si potrà recuperare nel 2022 il 60% delle spese per i lavori sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Niente bonus, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate, detrazione del 90% fino a fine anno

È possibile usufruire del credito d’imposta al 90% fino al 31 dicembre 2021 e saldando le fatture attraverso bonifici (parlanti) entro la fine di quest’anno. Questo, "indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti".

Da gennaio 2022 la detrazione scende al 60%.

Inoltre, dal prossimo anno è prevista la redazione di un listino prezzi unico delle opere valido per tutta Italia, al quale fare riferimento per poter accedere al bonus. Come riporta il Corriere, il listino andrebbe a evitare le truffe dei prezzi gonfiati.

Bonus facciate, le zone interessate

Ricordiamo che il bonus facciate è previsto per gli edifici che si trovino nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: