Bonus edicole fino a 500 euro, domande al via dal 1° ottobre

Al via il 1° ottobre 2020 le domande di accesso al bonus edicole, il contributo una tantum di 500 euro previsto dall’art. 189 del decreto Rilancio.

Il bonus rappresenta un “sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19” ed è riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. Le domande per il bonus possono essere inoltrate fino a fine ottobre 2020.

Bonus edicole, cos’è a chi spetta

Il bonus edicole è un contributo una tantum, di importo fino a 500 euro, riconosciuto in favore di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicole) che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza sanitaria. I requisiti sono:

l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 , quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone;

, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone; non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione.

Bonus edicole, a quanto ammonta

Il contributo è pari a 500 euro per ogni soggetto richiedente, fino ad un massimo di 7 milioni di euro stanziati per l’anno 2020. Laddove ci saranno i requisiti richiesti, tutte le domande presentate saranno ammesse al contributo poiché è stabilito che se il totale dei contributi richiesti dovesse risultare superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Bonus edicole, come fare domanda

Le domande per l’accesso al bonus devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal 1° al 30 ottobre 2020. L’apposita procedura è disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, cui accedere tramite Spid o CNS. Una volta entrati si dovrà cliccare sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Bonus una tantum edicole” del menù “Servizi on line“.

Le domande devono essere corredate della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell’indicazione degli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.