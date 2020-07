Bonus centri estivi, ultimi giorni per presentare la domanda

editato in: da

Ultimi giorni per presentare la domanda di bonus per i centri estivi: la scadenza è il 31 luglio, data entro la quale è infatti possibile richiedere all’Inps la somma prevista per i Servizi integrativi per l’infanzia.

Ricordiamo che la cifra a disposizione per un nucleo familiare arriva a un massimo di 1.200 euro, che diventano 2mila nel caso degli operatori sanitari, da utilizzare fino alla riapertura delle scuole.

Il bonus è erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia. Per averlo, è necessario registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni occasionali > Libretto Famiglia.

Bonus centri estivi: beneficiari

Come previsto dal decreto Rilancio, il bonus spetta a lavoratori pubblici o privati essere genitori di figli di età non superiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Fanno eccezione i figli con handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992 per i quali non è previsto alcun limite di età.

Spetta dunque a:

dipendenti privati;

soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;

autonomi iscritti all’Inps;

autonomi iscritti alle rispettive Casse di previdenza.

Hanno diritto al contributo le seguenti categorie di dipendenti pubblici:

medici;

infermieri;

operatori socio-sanitari;

tecnici di radiologia medica e del laboratorio biomedico;

personale del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa, impegnato nell’emergenza COVID-19.

Bonus centri estivi 2020: importo

Il decreto Rilancio ha portato l’importo complessivo del bonus per nucleo familiare fino a 1.200 euro, elevati a 2.000 per i dipendenti pubblici. Il tetto massimo si riferisce all’intero nucleo familiare, anche nel caso in cui siano presenti più figli minori.

Bonus centri estivi: esclusioni

Non hanno diritto al bonus i nuclei familiari in cui l’altro genitore è:

in congedo COVID-19;

disoccupato;

non lavoratore;

destinatario di forme di sostegno al reddito come indennità di disoccupazione NASPI e ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda il rapporto tra bonus e cassa integrazione, l’incompatibilità opera esclusivamente per le date in cui l’attività lavorativa è sospesa per l’intera giornata. Questo significa che spetta il contributo se l’altro genitore è in cassa integrazione ma ad orario ridotto.

Il bonus è invece compatibile con:

svolgimento dell’attività lavorativa nella forma dello “smart working” o lavoro agile;

fruizione di periodi di ferie, congedo di maternità o congedo parentale da parte del genitore richiedente il bonus o dell’altro genitore.

Come presentare la domanda

La domanda di bonus può essere presentata sul portale dell’Inps, con le seguenti modalità: