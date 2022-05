Bonus bollette retroattivo, come chiedere il rimborso degli arretrati

Il decreto Aiuti ha prorogato il bonus sociale bollette per luce e gas, misura già adottata per il secondo trimestre 2022 che ora viene esteso al terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre, e sarà attuato dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Con una novità molto interessante: la misura diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l’Isee.

Bonus bollette rafforzato e prorogato

Nel decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri ci sono anche novità sul bonus sociale delle bollette energia elettrica e gas.

Il bonus per i nuclei con Isee inferiore a 12mila euro (o 20mila euro in presenza di almeno 4 figli a carico) è stato rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022, quindi fino al 30 settembre.

Inoltre, l’agevolazione diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l’Isee. Gli eventuali pagamenti di somme eccedenti saranno automaticamente compensati in bolletta una volta presentata l’attestazione Isee.

Bonus bollette, come chiedere il rimborso degli arretrati

Chi ha pagato le fatture di luce e gas senza lo sconto ma ha presentato una dichiarazione Isee che gli dà diritto al bonus, riceverà un rimborso automatico nella bolletta successiva. Se la compensazione automatica non è possibile, viene effettuato il rimborso.

Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, “l’importo verrà rideterminato con l’applicazione del bonus”, come si legge nella bozza preliminare del testo.

Bonus bollette, cos’è e come funziona

Dal primo aprile fino al 31 dicembre 2022 è possibile avere più sconti in bolletta grazie al bonus gas e luce. Il governo ha innalzato la soglia massima Isee in base alla quale è possibile accedervi, portandola da 8.265 euro a 12.000 euro e allargando così la platea dei potenziali beneficiari.

Il bonus viene erogato in maniera automatica, come sconto diretto in bolletta, ai cittadini o ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza dover compilare alcuna domanda. Basta aver presentato la la dichiarazione sostitutiva unica che attesti il proprio Isee.

Bonus bollette, i requisiti

Per poter usufruire dello sconto, i beneficiari del bonus dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: