Bonus trasporti fino a 24mila euro: chi può averlo

Fonte: ANSA Il bonus autotrasportatori 2023 mette sul piatto 25 milioni di euro

Pesante sì, ma che sia ecologico: parte il bonus autotrasportatori, contributo da 2.000 a 24.000 euro (eccetto extra) per l’acquisto di mezzi pesanti verdi.

Bonus acquisto camion: chi ne ha diritto

Il decreto del 12/04/2023 che reca la firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini mette sul piatto 25 milioni di euro per il 2023 per l’acquisto di mezzi pesanti a metano, Gnl (gas naturale liquefatto), ibridi ed elettrici.

Hanno diritto al bonus camion ecologici le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, purché iscritte al Ren (Registro elettronico nazionale) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ma anche le società nate dall’aggregazione delle suddette imprese di trasporto, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (le imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate devono essere iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto).

In caso di attività ibrida è bene precisare che il bonus è destinato alle sole imprese che la cui attività prevalente sia relativa all’autotrasporto.

La rottamazione non vale solo per le auto: oltre al contributo base la misura offre un bonus di 1.000 euro per chi rottami un vecchio camion. Prevista una regola anti-furbi, per scongiurare che qualcuno acquisti rottami a poco prezzo al fine di ottenere il contributo. Per avere il bonus da 1.000 euro occorre aver posseduto il veicolo da rottamare per almeno un anno prima del 22 gennaio 2022.

Non solo camion: rientrano nella misura anche rimorchi e semirimorchi purché nuovi e rispondenti a determinate caratteristiche specificate nel decreto.

Bonus autotrasportatori: importi

Il bonus camion 2023 mette sul piatto contributi proporzionali alla stazza del veicolo acquistato:

2.000 euro per l’acquisto di dispositivi finalizzati alla riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci. Il contributo copre al massimo il 40% dei costi;

3.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E;

4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

9.000 euro per ogni veicolo ibrido (diesel/elettrico) o a metano fino a 16 tonnellate;

14.000 euro per ogni veicolo elettrico fra le 3,5 e le 7 tonnellate;

24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore alle 7 tonnellate.

E non è tutto: prevista una maggiorazione del 10% fino al tetto di 5.000 euro, dietro istanza, per le piccole imprese o per le reti di piccole imprese.

Bonus autotrasportatori 2023: quando fare domanda

Il bonus camion ecologici può essere richiesto solo in determinate finestre temporali. L’ultima finestra si è chiusa il 28 aprile e la prossima si aprirà l’1 dicembre 2023. Si procederà così fino alla scadenza della misura il 20 febbraio 2026.

Qui le rimanenti finestre temporali:

dall’1 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024

dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024

dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025

dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026

I contributi non sono cumulabili con altri bonus per veicoli commerciali e sono erogati fino a esaurimento delle risorse e secondo scorrimento di una graduatoria.

Le domande vanno inviate tramite Pec secondo le modalità indicate dalla normativa.

Per approfondire si rimanda al Decreto Ministeriale n. 97 del 12 aprile 2023.

Si ricorda poi che un altro utile bonus per gli autotrasportatori è rappresentato dal bonus patente 2023.