Bonifico all’estero: costi e promozioni dei migliori conti correnti

L’evoluzione dei conti correnti e la sempre maggiore diffusione dei conti online ha portato all’abbattimento di alcuni costi, tra i quali rientra anche quello del bonifico. I bonifici online, infatti, si differenziano dai tradizionali bonifici allo sportello sostanzialmente per due motivi.

Da un lato per il fatto di poter essere eseguiti in totale autonomia, direttamente dal proprio PC o smartphone, in cui è stata scaricata l’app del conto corrente. Dall’altro perché sono, nella maggior parte dei casi, a costo zero.

Questo vale per i bonifici effettuati in Italia, mentre per quanto riguarda i bonifici all’estero bisogna distinguere tra bonifici europei in area SEPA e bonifici all’estero. Vediamo di seguito cosa sapere in merito.

Bonifici all’estero: quanto costano?

Il bonifico SEPA (Single Euro Payments Area – Area unica per i pagamenti in euro) è quello che avviene nell’area unica dei pagamenti in euro tra due titolari di un conto corrente. Solitamente viene eseguito entro un giorno lavorativo e, nel caso dei conti correnti online, in genere è a costo zero.

Un bonifico all’estero è, invece, quello che avviene da o verso uno degli Stati che non fanno parte dell’Unione europea, o in cui è presente una valuta diversa dall’euro. Prevedono solitamente un costo per il singolo bonifico, che varia da un istituto di credito a un altro.

Oltre che il costo, a cambiare tra i due bonifici è il codice identificativo. Nello specifico, abbiamo:

il TRN, Transfer Number, che identifica i bonifici SEPA e sostituisce il CRO;

il numero Reference che identifica invece i bonifici all’estero ed è l’equivalente del TRF del bonifico SEPA.

Migliori conti correnti online con bonifici all’estero gratuiti

Nelle prossime righe, saranno analizzate le proposte di alcune banche digitali e non che permettono di attivare un conto corrente online con canone gratuito e di poter effettuare bonifici esteri in area SEPA senza commissioni.

Si tratta dei conti correnti online proposti da:

UniCredit;

Crédit Agricole;

Fineco;

Banca Mediolanum.

Si caratterizzano per la facilità di gestione tramite PC o applicazione dedicata, per i costi ridotti rispetto ai conti correnti tradizionali e per la sicurezza che permette di utilizzarli e gestirli, anche a distanza.

Conto corrente My Genius Green di UniCredit

UniCredit propone un conto corrente online con canone a zero spese, che potrà essere gestito in qualsiasi momento, tramite PC, tablet e smartphone. Il conto è riservato:

a chi non è titolare di alcun prodotto o servizio UniCredit;

a chi ha la residenza in Italia.

My Genius Green si caratterizza per le commissioni sui bonifici e i giroconti SEPA online pari a zero euro e la gratuità di:

la carta di debito internazionale My One associata al conto, che si riceve a casa propria al momento della sottoscrizione del conto;

comunicazione in formato elettronico, servizio banca multicanale, domiciliazione delle utenze, gestione tramite app e PC.

Conto corrente online Crédit Agricole

Crédit Agricole offre un conto corrente online con canone e bonifici online SEPA gratuiti, che potrà essere gestito interamente dall’applicazione dedicata, con la quale si potranno ricevere notifiche su tutte le movimentazioni del conto.

Il canone mensile è a costo zero per tutti gli under 35, mentre potrà esserlo per tutti gli altri clienti che scelgono di investire. In caso contrario, i primi 6 mesi saranno gratuiti e poi si dovrà pagare un costo pari a 2 euro al mese.

Si riceverà una carta di debito collegata al conto e sarà anche possibile ricevere un cashback in buoni regalo Amazon fino a 100 euro, e dei buoni regalo fino a 125 euro per gli amici invitati (fino a 5).

Conto online Fineco

Fineco propone un conto online con canone gratuito per i primi 12 mesi per le aperture che avverranno entro il 31 dicembre 2022. Un conto moderno che prevede anche i prelievi smart, possibili inquadrando il QR code presente sullo smartphone, quindi senza aver con sé la carta collegata al conto.

I bonifici online sono a costo zero, sono possibili i pagamenti digitali tramite smartphone, i trasferimenti di denaro in tempo reale con gli altri clienti Fineco, la possibilità di prelevare gratuitamente fino a 3.000 euro.

Conto online Selfy di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è una soluzione che include il canone gratuito fino a 30 anni e gratis per il primo anno per tutti gli altri clienti. Un conto facile da gestire, con carta di debito gratuita che permette di prelevare a costo zero in tutta l’area euro.

Le principali operazioni bancarie sono gratuite, quali per esempio:

i bonifici;

gli addebiti diretti delle utenze, come la bolletta di luce e gas e/o Internet;

i pagamenti tramite F23 e F24;

MAV e RAV;

ricariche telefoniche.

Per ogni amico invitato fino al 31 ottobre 2022 sarà anche possibile richiedere 40 euro in buoni regalo Amazon, per un massimo di 5 amici.