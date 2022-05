Bollette luce e gas seconda casa: quanto costeranno quest’anno?

Chi ha una seconda casa paga, oltre alle utenze domestiche dell’abitazione in cui vive per la maggior parte dell’anno, dovrà pagare anche le bollette luce e gas del secondo immobile. Di conseguenza, dovrà preventivare eventuali aumenti sulla materia prima per i prossimi mesi.

Il mercato tutelato avrà un prezzo bloccato fino al 30 giugno 2022, ma non sappiamo cosa succederà nel terzo trimestre dell’anno, quindi dal 1° luglio 2022. In vista di nuovi possibili rincari, si potrebbero valutare le offerte del mercato libero anche per la seconda casa.

Scopri le migliori tariffe luce e gas del mercato libero

Migliori offerte luce mercato libero: quali sono

Il modo più veloce per trovare le migliori offerte luce del mercato libero consiste nell’utilizzare un comparatore: questo strumento permetterà di visualizzare le promozioni in un’unica pagina di comparazione.

Sarà possibile confrontare le soluzioni disponibili in modo più semplice e immediato, personalizzando anche la ricerca grazie alla presenza di appositi filtri, che permettono per esempio di inserire i propri dati di consumo reali.

Tra le offerte più convenienti che si possono attivare a maggio, troviamo Luce Flex Web dell’operatore Illumia, in cui l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili. La promozione si caratterizza per:

il prezzo indicizzato non ARERA;

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

la tariffa di tipo monorario, quindi uguale ogni giorno, a qualsiasi ora.

Si potrà poi scegliere di ricevere le fatture delle bollette direttamente via mail: si tratta della soluzione più conveniente.

Scopri le migliori offerte luce

Un’altra offerta da prendere in considerazione è quella proposta da NeN, con la sua offerta Luce Special 48. Qual è la sua particolarità? Il prezzo bloccato per 36 mesi e il pagamento di fatture mensili tutte uguali, come se si trattasse di un vero e proprio abbonamento a un servizio.

Questa tariffa prevede anche:

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente oppure su carta di credito;

la tariffa di tipo monorario, quindi uguale ogni giorno, a qualsiasi ora;

la bolletta digitale.

Tra gli operatori più convenienti per l’energia elettrica di maggio 2022 troviamo Energia alla fonte di Wekiwi, che prevede un bonus di 30 euro erogato direttamente in bolletta.

Questa offerta sulla componente luce si caratterizza per:

il prezzo indicizzato non ARERA;

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

la tariffa di tipo monorario, quindi uguale ogni giorno, a qualsiasi ora;

la bolletta digitale.

Si può risparmiare anche scegliendo la promozione Prezzo Chiaro A2A, che garantisce l’energia al prezzo di costo con un contributo annuo e:

il prezzo indicizzato non ARERA;

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

la tariffa di tipo monorario, quindi uguale ogni giorno, a qualsiasi ora.

Si potrà scegliere di ricevere le bollette direttamente via email, in modo tale da risparmiare sul costo del bollettino cartaceo.

Migliori offerte gas del mercato libero: quali convengono

Nel momento in cui si valuta una tariffa luce, è consigliabile scegliere la stessa promozione sul gas con lo stesso operatore: attivando luce e gas insieme, in pratica, si potranno ricevere degli sconti aggiuntivi.

Si potrà quindi attivare in combinazione alla tariffa sulla componente luce anche:

NeN Gas Special 48 , che prevede il prezzo bloccato per 36 mesi con quota fissa, addebito diretto su conto corrente o carta di credito e bolletta digitale;

Wekiwi Gas alla fonte , con la quale ricevere 30 euro di sconto in bolletta, i quali si aggiungeranno a quelli già previsti sulla luce, per un totale di 60 euro di sconto;

Illumia Gas Flex , che prevede l’addebito diretto su conto corrente a prezzo indicizzato non ARERA;

Prezzo Chiaro A2A Gas, che include il gas a prezzo di costo con contributo mensile.

Scopri le migliori offerte gas

Rientrano poi tra le migliori offerte gas le proposte di altri operatori. Un esempio è Iren, con la promozione Iren 10 per tre Gas variabile, la quale prevede un bonus di 30 euro, suddiviso in 3 bonus da 10 euro ciascuno.

Abbiamo poi la promozione Dual Fuel (ovvero luce e gas insieme) proposta da Sorgenia e chiamata Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual, che si caratterizza in particolare per la presenza di buoni Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta per il Programma gli amici in Sorgenia.

La promozione prevede:

il prezzo indicizzato non ARERA;

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

la bolletta digitale.

Utilizzando un comparatore di tariffe, che è uno strumento gratuito, si potranno poi individuare eventuali promozioni che si adattano meglio alle proprie esigenza, come quelle che prevedono la tariffa multioraria. In questo momento, le soluzioni più convenienti sono comunque quelle che seguono l’andamento del mercato e non le proposte a prezzo fisso.