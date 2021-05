Bill Gates e Melinda divorziano: addio vale PIL della Grecia

Scoppia un’altra celebre coppia. Dopo l’addio tra il numero uno di Amazon, Jeff Bezos e l’ormai ex moglie MacKenzie Scott, tocca a un altro Paperone. Bill Gates (co-fondatore di Microsoft, 65 anni, secondo uomo più ricco al mondo) e Melinda French si separano dopo 27 anni di matrimonio. Il clamoroso annuncio è arrivato con un comunicato congiunto postato su Twitter.

“Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto”, si legge nella dichiarazione postata dalla coppia. “Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l’obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva”, proseguono Bill e Melinda assicurando che continueranno a condividere questo impegno e a lavorare insieme. Infine, l’appello di rito a rispettare il loro spazio e la loro privacy nel momento in cui si incamminano verso una nuova vita.

Un divorzio dagli inevitabili risvolti economici visto che stiamo parlando di una delle coppie più ricche del mondo legate anche da un lungo sodalizio soprattutto sul fronte della filantropia, un impegno portato avanti attraverso la loro fondazione (intestata ad entrambi che ha all’attivo 51 miliardi di attività) molto attiva nel 2020 sul fronte della ricerca scientifica per trovare un vaccino contro il coronavirus da distribuire nei Paesi del Terzo mondo. Attivismo che ha attirato sul magnate dell’informatica e filantropo sospetti e critiche da parte del fronte complottista.

Un addio dorato



Un addio che vale oro, visto che alla fine della fiera, (all’ex) Miss Gates spetterà una fetta di patrimonio che vale più o meno quanto il PIL di tutta la Grecia.



Affari di cuore



La coppia si era conosciuta proprio a Microsoft, dove Melinda svolgeva il ruolo di manager del marketing.E se la relazione d’amore è arrivata al capolinea, i due hanno assicurato che continueranno a lavorare insieme visto che la coppia lavorativa funziona alla perfezione.

Lo dicono i numeri. Il patrimonio del fondatore di Microsoft ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021 di cui 27 donati in beneficenza, quello della moglie a 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.