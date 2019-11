BCE, debutto di Lagarde: “Euro popolare come non mai”

editato in: da

(Teleborsa) – Due messaggi sui social, di cui uno corredato di video, e un discorso ufficiale a Berlino, in onore dell’ex Ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, al quale è stato conferito il premio “Ehren-Victoria” dall’associazione tedesca degli editori. Questo il “debutto”, più mediatico che di contenuti, di Christine Lagarde, al primo “giorno lavorativo” da Presidente Banca Centrale Europea.

Lagarde, infatti, ha iniziato il suo intervento in parte smorzandone subito la portata, chiarendo che non avrebbe parlato né di politica monetaria, né di politiche economiche più in generale. Per questo ha tenuto a sottolineare che era stato concordato prima della nomina alla Bce, quando era ancora direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Quindi, ha speso parole di elogio per “l’amico” tedesco.

In questa fase storica ci sono “molte preoccupazioni sulla crescita delle idee estremistiche e sull’imbarbarimento della dialettica politica”, ha affermato Lagarde secondo la quale “il sangue freddo” sempre mantenuto proprio da Schaeuble nei numerosi passaggi critici dell’eurocrisi “ci ricorda di essere fiduciosi noi stessi e nella tenuta delle nostre istituzioni democratiche europee”. L’euro “è popolare come non mai presso il grande pubblico europeo”, ha aggiunto.

Intanto, in molti hanno notato come la Lagarde sia decisamente più attiva sotto il punto di vista mediatico rispetto al predecessore Draghi. In mattinata la neo Presidente ha “twittato” un messaggio con allegato il video del suo arrivo presso la sede della BCE, postato successivamente anche su Facebook.

Dunque, è ufficialmente iniziata l’era Lagarde: il primo Consiglio direttivo Bce, sotto la sua guida, sulla politica monetaria è in programma il 12 dicembre presso la sede di Francoforte.