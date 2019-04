Banche Ue multate per riciclaggio di denaro sporco

editato in: da

Tra il 2012 e il 2018 le banche europee hanno pagato multe per oltre 16 miliardi di dollari (più di 14 miliardi di euro) per riciclaggio di denaro sporco e violazione delle sanzioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nei confronti dei cosiddetti “Stati canaglia”, quelli che Washington considera una minaccia per la pace mondiale. La parte più sostanziosa delle multe è stata imposta proprio dagli Stati Uniti, con in testa il Dipartimento di Giustizia, responsabile per oltre il 75% delle sanzioni comminate.

La multa più alta di sempre spetta alla francese Bnp Paribas: 8,9 miliardi di dollari nel 2014 per aver violato l’embargo commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, Iran e Sudan.

Al secondo posto, con 1,9 miliardi di dollari versati nel 2012, c’è il colosso britannico Hsbc, punito per aver facilitato il riciclaggio di denaro sporco dei narcotrafficanti messicani e per aver violato le sanzioni economiche contro Birmania, Cuba, Iran, Libia e Sudan.

Al terzo posto la tedesca Commerzbank, che nel 2015 ha pagato 1,4 miliardi di dollari per aver agevolato transazioni finanziarie con Stati canaglia come il Sudan.

Seguono Société Générale, con 1,3 miliardi di multa nel 2018, sempre per violanzione delle sanzioni verso Cuba, Iran, Libia e Sudan. E infine il gruppo Ing, che ha pagato 915 milioni di dollari per le falle riscontrate nei suoi sistemi antiriciclaggio.

Moody’s scrive che anche l’Unione europea sta affinando i suoi strumenti normativi, ad esempio tramite l’aggiornamento della direttiva antiriciclaggio, per ridurre la probabilità di forti sanzioni che minacciano la reputazione degli istituti di credito, incoraggiando le banche a implementare controlli più efficaci.