Auto elettriche, riparte l’Ecobonus: fondi quasi sold out

100 milioni di euro ripartiti in quattro capitoli. Non si ferma la corsa agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni: dalle ore 10 di ieri di nuovo al via le prenotazioni per l’ecobonus dopo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto fiscale che ha rifinanziato per il 2021 il fondo automotive con ulteriori risorse (100 milioni di euro, appunto, cifra comunque più bassa rispetto ai 300 che erano stati ipotizzati).

Destinati 65 milioni all’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2 – elettriche pure e plug-in. Una partenza col botto, come dicono i numeri stando ai quali in serata ne erano rimasti poco più di 20 milioni. Va da sè che, proseguendo con questo ritmo, il bonus andrà esaurito a tempo record.

Come spiega oggi il Sole24Ore “la corsa all’accaparramento riguarda con ogni probabilità soprattutto i concessionari che secondo fonti qualificate hanno prenotato circa metà degli sconti cercando di assicurarsi gli sconti in una periodo in cui devono fare i conti con la carenza di modelli da vendere a causa della scarsità globale di chip”.

Come sono suddivise le risorse

E’ possibile accedere al contributo anche per gli acquisti in leasing e si differenzia a seconda della fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da rottamare.