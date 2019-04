Auto blu: il governo ne acquista altre 8mila. Di Maio: “Se vero interverrò”

editato in: da

Lontani i tempi in cui la propaganda di opposizione di Lega e Movimento 5 stelle attaccava frontalmente i vari governi sulle auto blu. L’attuale esecutivo gialloverde, infatti, ne starebbe acquistando oltre 8mila per una spesa di circa 170milioni per potenziare il parco auto della Pubblica amministrazione. A rivelarlo i bandi pubblicati della Consip, la centrale acquisti dello Stato.

Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, il governo è pronto a spendere 168 milioni di euro per acquistare 7900 auto grigie (120 milioni di spesa) e 380 auto blu (48 milioni). I bandi di gara alla Consip sono peraltro già partiti: quello per le auto grigie (noleggio di vetture con cilindrata sotto i 1600 cc, con o senza autista) è in dirittura d’arrivo, tanto che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è scaduto il 25 marzo e ora toccherà alla commissione ad hoc vagliare le varie istanze arrivate. Per quanto riguarda il bando per le auto blu (cilindrata superiore ai 1600 cc), invece, la procedura dovrebbe chiudersi entro ottobre, dopo un anno dalla pubblicazione (ottobre 2018).

Entrando invece nello specifico delle quasi 8mila auto grigie, appena 1.500 andranno alle forze dell’ordine. E c’è di più, visto che si procederà al noleggio di duemila vetture operative 1.750 veicoli intermedi, 1.250 mezzi commerciali, 1200 auto a doppia alimentazione (benzina e gpl o benzina e metano) tra city car compatte, auto ibride, veicoli elettrici, oltre che di duecento motociclette (anche da enduro).

Di Maio

La ricostruzione de Il Messaggero è stata al centro delle domande rivolte da Rtl 102.5 a Luigi Di Maio: “Su questo proprio stamattina, in qualità di vicepremier, avvierò subito un’indagine interna ai ministeri per capire se questi bandi si stanno avviando in automatico, perché il nostro obiettivo è ridurre le auto blu” ha detto Di Maio. “Ringrazio il giornalista che ha fatto l’inchiesta, fermo restano che verificheremo se è vero – ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro – E se sarà vero si bloccherà tutto”.

Opposizione

“Il governo che doveva tagliare i privilegi acquista 9 mila autoblu, spendendo 168 milioni euro. Di Maio, invece di scusarsi, che fa? Evoca una gelida manina – ha attaccato la vice Presidente del Gruppo Pd, Simona Malpezzi – Tutte le volte che viene alla luce una porcheria commessa dall’esecutivo, il leader grillino fa il finto tonto e tira fuori misteriosi complotti. Crede forse che gli italiani siano sciocchi? – si è chiesta retoricamente l’esponente dem – Chiariamo ancora una volta a Di Maio che sono loro al governo e che è loro la responsabilità delle scelte che si compiono. Sono finiti i tempi dell’opposizione e delle barricate. Di Maio – ha concluso Malpezzi – dice di battersi contro i privilegi e compra 9 mila auto blu. Di Maio e Conte dicono che questo è il governo del popolo ma in realtà paga il popolo”. Sulla stessa linea Forza Italia: “La legislatura era iniziata col neopresidente della Camera Fico che andava al lavoro in autobus accompagnato da una maxi-scorta, emblema grottesco della demagogia al potere – ha sottolineato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Se il pil non cresce – ha concluso – aumentano almeno le auto blu”.