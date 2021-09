Assegno unico, conto alla rovescia per gli arretrati. Tempo fino al 30 settembre

Sta per scadere il termine per presentare domanda per gli arretrati dell'assegno unico, o meglio per l'assegno "ponte" che copre il periodo transitorio da luglio 2021 a settembre 2021. Il 30 settembre, infatti, scadrà il periodo utile per fare richiesta degli arretrati dell'assegno temporaneo, mentre chi farà domanda oltre quella data, avrà diritto alla prestazione dal 1° del mese in cui la presenta e non potrà vedersi riconosciuti i primo tre mesi.