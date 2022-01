Assegno unico, come cambiano le detrazioni per i figli

Assegno unico, novità a partire dal 1° marzo

A decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni IRPEF per i figli a carico (art. 12, comma 1, lettera c, TUIR) saranno generalmente applicabili solo ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

Quindi, in relazione all’anno 2022:

dal 1° gennaio al 28 febbraio non cambia nulla rispetto al 2021;

non cambia nulla rispetto al 2021; dal 1° marzo al 31 dicembre si applica l’assegno universale che, per i figli fino a 21 anni, assorbe le detrazioni fiscali.

Assegno unico, quali detrazioni non ci saranno più

Con l’entrata in vigore a pieno regime del nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, sparirà la detrazione in busta paga di 950 euro riconosciuta, in misura via via decrescente, per i redditi fino a 95.000 euro per chi ha figli fino ai 21 anni.

Saranno cancellate, sempre da marzo 2022, anche le ulteriori detrazioni fino a 1.200 euro per le famiglie numerose (ovvero con quattro o più figli a carico), e anche le maggiorazioni previste per i bambini con meno di 3 anni.

Per chi ha figli dai 21 anni in su non cambia nulla: la detrazione in busta paga resta a patto che rientrino nei limiti di reddito per essere considerati a carico pari a 4.000 euro fino ai 24 anni, 2.840 euro dai 24 in su. In tutti i casi, a prescindere dall'età e dall'assegno restano le detrazioni per le spese.

Assegno unico, quali detrazioni rimarranno

L’assegno unico non cancellerà invece le detrazioni fiscali fruibili nel modello 730, ovvero quelle per spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per l’attività sportiva sostenute per per tutti i figli che risultano a carico dei genitori.

Dunque, anche da marzo 2022 si potranno ottenere le detrazioni fiscali relative:

alle spese per l’asilo nido o per l’istruzione in generale;

le spese scolastiche o universitarie;

le spese relative allo svolgimento di attività sportiva;

le spese per l’acquisto dell’abbonamento ai mezzi pubblici.

Confermate anche tutte le detrazioni relative alle spese mediche e sanitarie per i figli.