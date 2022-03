Assegno unico, arrivano i primi pagamenti: le date

L'Inps ha chiarito le tempistiche dei pagamenti, come si legge nelle risposte alle faq: le famiglie che riceveranno per prime le somme sono quelle che hanno presentato domanda entro il 28 febbraio .

In generale, il tempo di attesa per ricevere le somme è strettamente legato al momento in cui si presenta domanda per ottenere gli importi base che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 175 euro per ogni figlio, a cui si aggiungono le maggiorazioni previste .

L’assegno unico è entrato in vigore da inizio mese, ma per i pagamenti bisognerà aspettare la seconda metà di marzo .

Assegno unico, le date dei pagamenti

Come si legge sul sito dell'Inps, la data di presentazione della domanda di assegno unico determina quella in cui vengono effettuati i pagamenti. Quindi:

per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo;

per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato a fine aprile, e in generale alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Diverso il discorso per i beneficiari dell’assegno già percettori del Reddito di cittadinanza, che riceveranno le somme automaticamente sulla stessa carta Rdc,

Assegno unico, come viene pagato

I pagamenti dell'assegno unico avvengono su:

conto corrente bancario o postale;

bonifico domiciliato presso sportello postale;

libretto postale;

conto corrente estereo area SEPA;

carta prepagata con IBAN ;

; accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza;

Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).

Assegno unico, come fare domanda

La domanda di assegno unico può essere presentata attraverso:

il sito Inps con procedura semplificata con SPID, CIE o CNS;

il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

tramite patronato.

La domanda deve essere inoltrata:

da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;

esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal figlio maggiorenne per sé stesso;

dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Assegno unico, gli importi

L’assegno unico prevede per ciascun figlio minorenne per cui si è presentata la domanda un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE non superiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto invece un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Sono previste poi maggiorazioni nei seguenti casi:

figli successivi al secondo (da 85 a 15 euro mensili);

(da 85 a 15 euro mensili); figli con disabilità (da 105 a 85 euro mensili);

(da 105 a 85 euro mensili); madri di età inferiore a 21 anni (20 euro mensili per ciascun figlio).

