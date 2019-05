Assegni familiari, pubblicate le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio 2019

editato in: da

L’Inps ha pubblicato una circolare in cui comunica le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi per il calcolo degli importi degli assegni familiari. La circolare (che potete scaricare qui) è la numero 66 del 17 maggio 2019 con le tabelle valide dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e con tutte le rivalutazioni, scaglione per scaglione.

LIVELLI RIVALUTATI – La legge ha stabilito che i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) siano rivalutati ogni anno, con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Quindi chi intende chiedere e ottenere i nuovi assegni al nucleo familiare dovrà controllare a quale livello reddituale rivalutato appartiene.

COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019 – La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l’anno 2017 e l’anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento. Di conseguenza, sono stati rivalutati i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare ai diversi nuclei familiari dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Alcuni esempi di nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili):

Reddito familiare annuo fino a 14.701,55 euro:

per 3 componenti 137,50 euro

per 4 componenti 258,33 euro

per 5 componenti 375, 00 euro

per 3 componenti 136,73 euro

per 4 componenti 257,25 euro

per 5 componenti 374,04 euro



per 3 componenti 101,08 euro

per 4 componenti 207,42 euro

per 5 componenti 329,96 euro



COME SI FA DOMANDA – Per le famiglie che ne hanno diritto ricordiamo che è entrata in vigore dal 1° aprile 2019 la nuova procedura di domanda online, direttamente all’Inps in via telematica, collegandosi al sito dell’Inps se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID ovvero tramite i Patronati.