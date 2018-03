Arriva Movecoin, l’app che ti paga per muoverti

editato in: da

Arriva anche in Italia, Movecoin, l’app che ti paga per pedalare, camminare e correre. Si tratta dell’ultima frontiera della mobilità sostenibile, che promette di regalare ai propri utenti 10 centesimi per ogni chilometro che viene percorso. Un motivo in più per lasciare l’automobile a casa e girare in bicicletta oppure a piedi per la città, sfruttando i mezzi pubblici e non solo.

Come funziona? Per prima cosa è importante sapere che viene pagato solamente quello che viene certificato e riconosciuto come moto umano, perciò non sono ammessi trucchetti. Lo spostamento viene registrato e analizzato tramite il gps dello smartphone, in seguito avviene la retribuzione in valuta digitale, ossia tramite movecoin.

Una volta accumulati crediti, l’utente può scegliere di convertire i movecoin in euro, ricevendo i soldi direttamente sulla propria carta prepagata Hype, che viene proposta dalla stessa app e non ha spese di gestione, in alternativa i punti raccolti grazie alla propria camminata possono essere spesi nei negozi della grande distribuzione.

L’app, decisamente innovativa, sfrutta il fitness tracking, che nell’ultimo periodo è diventato una vera moda, ma anche un trend del momento: la valuta digitale. Non solo: all’interno dell’applicazione si possono mettere all’asta i movecoin guadagnati con il sudore della propria fronte, come accade per qualsiasi altra criptovaluta.

La moneta virtuale può dunque essere ceduta al migliore offerente, creando una sorta di piccolo mercato finanziario in grado di far fruttare ancora di più i crediti accumulati facendo sport. L’applicazione è stata sviluppata da Massimo Scaglione, esperto digitale che ha deciso di investire in Movecoin, sfidando colossi come Runtastic. I vantaggi non riguardano solamente l’utente, che può guadagnare soldi tenendosi in forma, ma anche l’ambiente, perché favorisce la mobilità sostenibile.

“Con il moto ecologico tutti possono togliersi qualche sfizio – ha spiegato Scaglione presentando l’applicazione -, ma anche aiutare l’ambiente”. Ma non è finita qui, perché Movecoin è un’applicazione green anche per quanto riguarda la produzione della sua criptovaluta. Per creare questa valuta digitale infatti non sono necessari dei computer con un’elevata capacità di calcolo, ma unicamente degli smartphone, visto che l’utente crea la moneta semplicemente muovendosi.