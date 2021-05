Arriva il passaporto Covid europeo: così cambiano i viaggi in UE

editato in: da

Un passaporto Covid unico per tutta l’Unione europea, per potersi muovere per svago o per affari. Il Green Pass europeo è divenuto realtà, grazie all’accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sul “passaporto vaccinale”, che entrerà in vigore il 1° luglio, in tempo per le vacanze estive. Ma ecco come sarà.

Duplice formato e garanzia contro i falsi

Si chiamerà Eu Digital Covid Certificate e sarà disponibile in due formati: digitale e cartaceo. Per evitare frodi e falsificazioni avrà un sigillo elettronico che ne attesterà l’autenticità.

Per salvaguardare la privacy i dati personali contenuti nei pass digitali non potranno essere immagazzinati nei Paesi di arrivo.

Il suo compito sarà attestare l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o anche il risultato negativo di un tampone o l’avvenuta guarigione dopo l’infezione. Il possesso del certificato però non sarà una pre-condizione per la libertà di circolazione in UE né sarà considerato un documento di viaggio, ma il suo possesso consentirà semplicemente all’intestatario di potersi spostare nell’ambito dell’Unione Europea senza troppi adempimenti, ad esempio la quarantena o l’isolamento.

Il grande vantaggio del “passaporto” Covid sarà quello di essere univocamente accettato in Europa.

L’Italia dà il via libera al “pass vaccinale”

Il “passaporto europeo” arriva dopo il via libera al “green pass vaccinale” italiano, per cui il decreto Covid indica una validità di nove mesi. Verrà rilasciato all’effettuazione della prima dose del vaccino, prima ancora del completamento del ciclo vaccinale.

Il “Green pass” italiano sarà valido solo all’interno dell’Italia e consentirà di spostarsi liberamente e senza restrizioni all’interno del territorio nazionale, ma anche alcune “libertà” come partecipare a concerti e partite di calcio o a matrimoni.