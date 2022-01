Anno nuovo, conto nuovo: le promozioni sui conti correnti di inizio 2022

Iniziare l’anno con l’attivazione di un conto corrente più economico è un ottimo modo per cominciare bene: se il proprio obiettivo è quello di risparmiare, si consiglia di adocchiare fin da subito il conto corrente che si adatta meglio alle proprie necessità.

Tra le migliori promozioni sui conti correnti, si annoverano quelle dei conti correnti online, strumenti per la gestione dei propri soldi molto facili da utilizzare e con il quale si potrà accedere a soluzioni con canone a zero spese e altri servizi inclusi.

Vediamo di seguito quali sono i conti correnti online con i quali è possibile risparmiare di più all’inizio di questo nuovo anno, ricordando che l’apertura di qualsiasi tipologia di conto corrente è gratuita per legge.

Confronta i migliori conti correnti online

Conto corrente Unicredit

Il conto corrente online proposto da Unicredit si chiama My Genius: si tratta di un conto con il quale sarà possibile partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni. Tra i vantaggi del conto My Genius, si annoverano senza dubbio:

il canone mensile di 4 euro non addebitato;

i bonifici SEPA e i giroconti online gratis;

il costo di emissione di 7 euro della carta My One non addebitato.

Il conto include:

la carta di debito internazionale My One, con canone gratuito, appartenente al circuito MasterCard;

la gestione tramite il servizio di banca multicanale, che comprende la banca via Internet, via telefono e l’app mobile banking.

Si consiglia di sottoscrivere un nuovo conto corrente nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022: in questo modo si avrà la possibilità di partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni, grazie alla quale potrai ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro.

Dopo aver aperto il conto corrente, dovrai eseguire le seguenti operazioni entro il 30 aprile 2022:

accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto;

sottoscrivere il contratto relativo alla carta di debito internazionale MasterCard e attivarla;

si riceverà in questo modo un buono Amazon da 100 euro all’indirizzo email che è stato comunicato alla Banca.

In aggiunta, si avrà la possibilità di partecipare anche all’estrazione di 20 Super Buoni spesa, voucher Idea Shopping, del valore di 6.000 euro ciascuno.

Scopri di più sul conto corrente di Unicredit

Conto corrente Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto corrente online a zero spese, che include anche la MasterCard debit, ovvero una carta di debito con canone gratuito, che potrà essere utilizzata per tutti gli acquisti online e per prelevare in tutto il mondo.

Tra i vantaggi di questo conto corrente, che potrà essere gestito comodamente dall’applicazione dedicata, troviamo:

i prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole;

i bonifici SEPA online gratuiti.

Sono gratuite anche le domiciliazioni bancarie, l’invio dell’estratto conto e del documento di sintesi periodico online, il rilascio della carta di debito, sia quella standard, sia quella evoluta.

Sono invece a pagamento operazioni quali:

il rilascio della carta di credito Nexi Classic, la qual ha un costo del canone annuale di 40.99 euro;

i prelievi di contante presso gli ATM di altre banche, che hanno un costo di 2,10 euro per singola operazione;

i bonifici SEPA allo sportello della stessa banca, che hanno un costo di 2 euro;

i bonifici SEPA presso lo sportello di altre banche, sui quali viene applicata una commissione pari a 2,50 euro.

Scopri di più sul conto corrente online di Crédit Agricole

Conto corrente N26

N26 propone un conto corrente con canone, prelievi e bonifici gratis se si accreditano almeno 700 euro: nel caso in cui si rispettasse questo requisito entro il 31 marzo 2022, si avrebbe diritto al canone gratuito per sempre.

In aggiunta, si potrebbe usufruire dei seguenti benefit:

carta di debito MasterCard N26 gratuita;

prelievi gratuiti presso qualsiasi sportello in Italia;

bonifici ordinari istantanei gratis;

deposito di contanti in più di 1.000 supermercati in Italia;

funzionalità per risparmiare da solo o con altri.

Attiva il conto corrente online zero spese di N26

Se si apre il conto corrente entro il 31 marzo 2022 con il codice promozionale N26ZERO, si potrà avere diritto al canone gratuito rispettando le due seguenti condizioni:

accreditare lo stipendio o versare almeno 700 euro al mese sul nuovo conto corrente;

utilizzare la carta di debito MasterCard N26 almeno una volta al mese.

Il conto corrente proposto da N26 avrà, inoltre, l’IBAN italiano e permetterà dunque di:

domiciliare le proprie utenze domestiche, come la luce, il gas o Internet;

addebitare qualsiasi tipologia di abbonamento, come quello a un servizio di streaming TV;

gestire le spese e le bollette direttamente dall’applicazione dedicata e collegata al conto corrente, dalla quale sarà possibile pagare bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA, il bollo auto, e molto altro ancora.