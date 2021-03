Anche New York legalizza la marijuana. L’accordo

editato in: da

La marijuana a uso ricreativo sarà legale anche a New York. I legislatori dello Stato hanno ufficialmente finalizzato l’accordo per la legalizzazione della cannabis, che potrebbe portare nella casse statali fino a 350 miliardi l’anno di nuove entrate fiscali.

L’intesa prevede la vendita di marijuana agli adulti sopra i 21 anni e offre ai singoli la possibilità di far crescere anche in casa piante di cannabis per uso personale.

E’ il quattordicesimo Stato Usa che liberalizza la cannabis

La scelta segue quella di diversi altri stati americani, a partire dal Colorado, e oltre ad una finalità sociale (meno potere al narcotraffico e meno incarcerati) ha obiettivi di carattere economico e fiscale: meno lotta alla droga vuol dire risparmio da dirottare sjulle politiche sanitarie in tempo di pandemia, e la liberalizzazione genererebbe gettito fiscale e posti di lavoro. Quello di New York è quattordicesimo Stato americano che legalizza la cannabis.

Fisco

Lo Stato imporrà una tassa del 9% delle vendite al dettaglio in grado di generare fino a 350 milioni di entrate fiscali l’anno. Le città invece potranno imporre un’imposta del 4%.

Modalità

La legge consente coltivazione, vendita e uso della marijuana a scopo ricreativo, e allarga quello medico già lecito, da 30 a 60 giorni di forniture. Ogni individuo avrà il diritto di crescere sei piante, ma sarà consentita la coltivazione industriale. Per comprare l’erba bisognerà avere almeno 21 anni d’età, e sarà possibile farlo in locali aperti apposta, che però non potranno vendere anche alcolici. Tutti i reati per il possesso sotto le 3 once saranno cancellati, e la disposizione è retroattiva.

Il governatore Cuomo

In origine il governatore era contrario, considerando la marijuana come una “porta d’ingresso” verso droghe più pesanti. Questo il suo tweet in proposito: “Troppi newyorkesi sono stati ingiustamente penalizzati e arrestati per l’uso e la vendita di cannabis. Ora questo sta per finire. Firmerò la misura tramutandola in legge”.