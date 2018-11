Amazon diventa operatore postale e compete con Poste Italiane. E brinda ai nuovi record

editato in: da

(Teleborsa) Continua la scalata di Amazon. Il colosso dell’e-commerce, diventa infatti un operatore postale in Italia e “compete” ufficialmente con Poste Italiane. Nei giorni scorsi le sue controllate Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport sono state inserite nell’elenco degli operatori postali gestito dal Ministero dello sviluppo economico (Mise).

Il colosso americano dell’e-commerce entra così ufficialmente nel settore della consegna pacchi, in concorrenza con Poste Italiane e le altre società specializzate.L’ingresso di Amazon nell’elenco del Mise arriva dopo che ad agosto l’authority per le comunicazioni (Agcom) ha multato la società per 300mila euro per aver svolto attività postali senza avere l’autorizzazione. Così a ottobre il gigante di Seattle ha chiesto il riconoscimento da parte del ministero, che ha approvato la richiesta. Ora Amazon sarà sottoposta alla vigilanza dell’Agcom e i suoi dipendenti inquadrati secondo il contratto nazionale dei lavoratori postali.

NUMERI DA RECORD – Con un utile netto di circa 3 miliardi per un fatturato che sfiora i 200 miliardi di dollari annuo e 560mila dipendenti in tutto il mondo, l’azienda che fa capo a Jeff Bezos è ad oggi il più grande operatore mondiale nel campo del commercio elettronico. In Italia Amazon conta su diversi centri di distribuzione e oltre 5mila dipendenti.

AMAZON, TRA NOVITA’ E RECORD – Numeri da record per il Cyber Monday, (il lunedì successivo al Black Friday, dedicato agli sconti online) che ha generato 7,9 miliardi di dollari di incassi, +19,3% rispetto allo scorso anno. E tra coloro che hanno registrato nuovi record, c’èovviamente anche Amazon: il colosso delle vendite online ha reso noto che la giornata del Cyber Monday è stata la migliore in assoluto per numero di oggetti venduti; numero, però, che non ha comunicato. La società di Jeff Bezos ha però informato di aver venduto, in tutto il mondo, oltre 180 milioni di oggetti – un altro record – nei cinque giorni che vanno dal Ringraziamento a lunedì.