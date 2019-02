Alitalia, da Ferrovie via libera a Delta-EasyJet

editato in: da

Disco verde delle Fs al negoziato con Delta-Easyjet nell’operazione Alitalia. Il Cda del gruppo “ha deliberato di avviare una trattativa con le due compagnie aeree, al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del Piano della nuova Alitalia”. Ad annunciarlo è il gruppo al termine del board e alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed EasyJet a essere partner industriali di Fs Italiane nell’operazione Alitalia.

Anche EasyJet conferma “di essere in trattativa con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni per le future operazioni di Alitalia”. La compagnia low cost aveva manifestato ad ottobre 2018 un interesse non vincolante nei confronti di un’Alitalia ristrutturata. “In questa fase non vi è alcuna certezza che l’operazione sarà finalizzata, easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno”, spiega ancora la compagnia.

Intanto, anche il governo ha iniziato a muoversi. “A Palazzo Chigi si è appena concluso un vertice a alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepresidente Luigi Di Maio e del ministro dell’Economia Giovanni Tria, all’esito del quale si è convenuta la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea” si legge in una nota di della Presidenza del Consiglio.

In collaborazione con Adnkronos