Alitalia, addio programma fedeltà: in fumo le miglia accumulate

editato in: da

Se avete accumulato miglia con Alitalia grazie al programma Millemiglia, potete dir loro addio: Alitalia scioglie il contratto con le MilleMiglia, il programma di fidelizzazione dei passeggeri attivo da anni, con la conseguenza di mandare in fumo 5 miliardi di miglia per un controvalore di decine di milioni.

Lo scrive Il Messaggero precisando che nella vendita non dovrebbero essere più comprese la MilleMiglia perché i commissari straordinari non avrebbero rinnovato, a partire dal 2019, l’accordo con Alitalia Loyalty, la società facente capo per il 75% a Etihad e per il 25% alla procedura straordinaria.

Ciò non significa che i clienti Alitalia non potranno più beneficiare in futuro di altri servizi dedicati, privilegi esclusivi estesi alla famiglia e all’ azienda, club esclusivi. Ora il vettore dovrà stipulare nuovi accordi considerato che dovrebbe riprendere il processo di vendita avviato lo scorso anno e non ancora conclusosi.

Per quanto riguarda il futuro della compagnia, l’ipotesi del governo è quella di coinvolgere nel rilancio della compagnia le Fs affiancate da una delle società facente capo a Cdp. I fari, prosegue il quotidiano, sono puntati su QuattroR, una sgr che gestisce un fondo di oltre 700 mln specializzato in investimenti in aziende italiane in temporaneo squilibrio finanziario.