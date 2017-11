Addio contante: in Svezia spariscono banconote e monete

Esiste un paese in cui monete e banconote sono ormai fuori moda, per non dire fuori legge. In Svezia il contante è quasi sparito: solo il 2% degli acquisti è pagato in cash. Gli svedesi pagano tutto in modo elettronico, basta un’applicazione nel telefono o una carta di credito: negozi, ristoranti, tabaccherie, ma anche la bolletta della luce e il biglietto dell’autobus. “In cinque anni – afferma la Banca centrale di Stoccolma – gli svedesi hanno dimezzato gli acquisti fatti con la moneta locale”.

L’addio definitivo al contante avverrà tra il 2020 e il 2025 e per il momento nel paese scandinavo, considerato tra i più virtuosi in Europa nel pagamento con carta di credito e bancomat, sono decine i negozi “free cash area”, esercizi nei quali è di fatto impossibile l’utilizzo della banconota.

“We don’t like cash”, cioè “a noi non piace il denaro contante”, spiega una addetta dell’Ufficio turistico nell’aeroporto di Göteborg.

Il governo attribuisce l’estinzione della banconota all’alto livello tecnologico raggiunto dal paese, a una stagione dove i tassi d’interesse delle banche sono a vantaggio dei clienti perché vicino allo zero infine, alla fiducia che, contrariamente ad altri paesi europei, gli svedesi ripongono in questa tipologia di pagamento. Una preferenza accompagnata da numerosi benefici tra cui la lotta all’evasione fiscale e alla corruzione.

Ci sono anche degli aspetti negativi: sono aumentate in maniera esponenziale le truffe informatiche. E anche se la maggior parte degli svedesi non critica i negozianti che non accettano contanti, molti pensionati sono in difficoltà nel gestire i pagamenti elettronici e le rendicontazoini online.

Leggi anche:

Bancomat: multe per chi rifiuta il pagamento con carta

Addio stipendio in contanti: come cambia la busta paga

Paesi senza contanti: sapete cos’è la cashless society?

Pagare in contanti ci fa risparmiare e rende più felici

Monete rare: lire e centesimi che valgono una fortuna

Come riconoscere le monete false