5 operazioni gratis che puoi fare con il conto corrente online

Un conto corrente online è davvero un conto corrente a zero spese? Chi vi dice che non pagherete mai niente mente, poiché saranno comunque previste delle commissioni su determinate tipologie di operazioni.

Tuttavia, i conti correnti online sono comunque delle soluzioni a portata di risparmio in quanto permettono di azzerare o di abbassare quelle che rappresentano le tradizionali spese di gestione di un conto corrente.

Vediamo di seguito in che modo si potrà risparmiare attivando un conto corrente online.

Scopri il miglior conto corrente online zero spese

Conto corrente online migliore: un’analisi comparativa

Nella tabella che segue abbiamo inserito 5 operazioni/servizi ai quali si potrà accedere gratuitamente con la maggior parte dei conti correnti online disponibili oggi.

Operazione gratis che puoi fare con un conto corrente online Cosa significa 1. pagamento canone mensile Il canonico costo da sostenere ogni mese per il mantenimento del costo è assente, oppure è gratuito per un determinato periodo di tempo o, ancora, può essere azzerato nel rispetto di determinate condizioni 2. imposta di bollo gratuita Molto spesso nei conti correnti online l’imposta di bollo per le giacenze trimestrali superiori a 3.000 euro viene pagato direttamente dall’istituto di credito 3. bonifici online SEPA Solitamente i bonifici online SEPA sono gratuiti, a volte lo sono anche quelli istantanei, mentre per i bonifici allo sportello viene applicata una commissione 4. Prelievo di contante a costo zero Il prelievo di contanti è solitamente a costo zero anche presso gli ATM di altre banche, mentre le condizioni possono variare nel caso di prelievo in un Paese straniero, soprattutto se extra Ue 5. Pagamenti online dal conto gratuiti Sono previste diverse opzioni di pagamento, come per esempio la possibilità di effettuare una ricarica telefonica direttamente dall’app legata al proprio conto corrente

Ai fattori prettamente economici, si ricollegano anche motivazioni pratiche che rendono i conti correnti online una soluzione davvero ideale e da prendere in considerazione il prima possibile.

Si tratta dell’assoluta sicurezza e facilità di gestione, grazie alla presenza di piattaforme su desktop e mobile, con le quali si potrà utilizzare il proprio conto corrente direttamente da remoto.

Confronta i conti correnti online a zero spese

Migliori conti corrente online per risparmiare: quale scegliere

Dopo aver enunciato quali sono alcuni dei principali motivi per i quali conviene sottoscrivere fin da subito un conto corrente online, passiamo a un’analisi comparativa, che ci permette di valutare alcune delle proposte più interessanti del momento.

Partiamo da una banca che presenta anche filiali fisiche, che permette di sottoscrivere un conto corrente online “che ti premia”: si tratta di Crédit Agricole, la quale offre un conto con canone a zero spese con inclusa la carta MasterCard debit, con canone gratuito.

Questo conto corrente prevede:

prelievi gratuiti presso gli ATM dell’istituto di credito;

bonifici SEPA online gratuiti (mentre quelli allo sportello hanno un costo di 6 euro);

domiciliazioni bancarie a costo zero;

invio l’estratto conto periodico online gratuito.

Oltre alla carta di debito, si potrà accedere a una carta di credito (la Nexi Classic) con canone annuo pari a 40,99 euro.

Attiva un conto corrente online e risparmia

Il conto corrente online proposto da UniCredit si chiama My Genius: è un conto che potrà essere gestito direttamente da smartphone, PC o tablet, che prevede il canone mensile di gestione azzerato.

Per tutte le sottoscrizioni che avverranno entro il 30 giugno 2022:

il conto corrente è gratuito per sempre;

non si paga il costo di emissione della carta MyOne, appartenente al circuito VISA, il cui canone mensile è pari a zero;

i bonifici SEPA online sono gratuiti.

Questi vantaggi si perderebbero nell’ipotesi di apertura del conto in filiale: in questo caso sarebbe previsto un costo pari a 4 euro.

Se passiamo a un altro gigante del settore bancario, troviamo anche il conto corrente online Intesa Sanpaolo: si tratta del conto XME, che prevede il canone mensile per sempre per tutte le nuove attivazioni che avverranno entro il 30 settembre 2022. I vantaggi saranno ancora maggiori per i clienti che hanno meno di 35 anni.

Un altro conto corrente online davvero conveniente è poi quello proposto da ING Direct: si tratta del conto corrente Arancio, a canone zero e con carta di debito MasterCard gratuita inclusa.

Può essere gestito comodamente dall’applicazione dedicata, che permette di accedere al conto tramite impronta digitale, e di personalizzare il PIN delle proprie carte di pagamento. Il conto corrente Arancio garantisce la gratuità di:

prelievi di contante in Italia e in Europa;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Si potrà richiedere la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.500 euro.