5 offerte per azzerare il canone del conto corrente a giugno 2021 

Una delle soluzioni più semplici e veloci per azzerare il costo del conto corrente consiste nell’attivazione di un conto corrente online, il quale, oltre che per i costi davvero ridotti, si caratterizza per la praticità di utilizzo – dato che lo si potrà gestire direttamente dall’Internet e dal mobile banking.

Un’analisi comparativa delle migliori soluzioni di conti correnti a canone zero chiarirà le idee su quella che è la proposta che si adatta meglio alle proprie esigenze e permetterà di trovare un conto online con maggiore facilità.

Offerte conto corrente con canone azzerato

Tra le offerte con conto corrente con canone gratuito che si consiglia di sottoscrivere online nel mese di giugno 2021 ci sono quelle proposte dai seguenti istituti di credito:

Widiba; Mediolanum; Unicredit; Crédit Agricole; N26.

Di seguito saranno presentati i vantaggi inclusi, con un focus specifico sui servizi gratuiti e sulla particolarità di ogni singolo conto corrente.

1. Offerta conto corrente Widiba

Widiba è una banca 100% digitale che propone un conto corrente con canone gratuito per il primo anno, con il quale saranno inclusi anche i bonifici online gratuiti – mentre quelli allo sportello hanno un costo pari a 3 euro.

L’attivazione del conto corrente online non comporta alcun costo e si caratterizza per i seguenti servizi:

i pagamenti tramite Google Pay;

il trading online;

la possibilità di richiedere una carta prepagata al costo di 10 euro e una carta di credito al costo di 20 euro.

2. Offerta conto corrente Mediolanum

Il conto corrente online con canone gratuito proposto da Mediolanum si chiama SelfyConto: nello specifico, l’istituto di credito propone il canone annuo gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti e il canone gratuito per sempre per tutti gli under 30.

Tra le sue caratteristiche ci sono:

i bonifici online gratuiti;

la possibilità di fare trading online;

la richiesta di una carta di credito, al costo di 12 euro;

l’opzione SelfyCredit Istant, con la quale si possono richiedere prestiti personali tramite app in tempo reale.

3. Offerta conto corrente Unicredit

Unicredit propone un conto corrente online con canone azzerato chiamato My Genius, che è gratuito per tutti coloro che scelgono di sottoscriverlo direttamente online entro il 30 settembre 2021.

I bonifici online sono gratuiti, così come la carta di debito My One che sarà rilasciata in fase di apertura del conto corrente. Saranno invece a pagamento le seguenti operazioni:

i prelievi presso gli ATM di altre banche, che hanno un costo di 2 euro;

i prelievi allo sportello, che prevedono una commissione pari a 3,50 euro;

i bonifici allo sportello, che costeranno fino a 7,25 euro: questo è il motivo per il quale è sempre preferibile e consigliabile effettuare bonifici direttamente online.

4. Offerta conto corrente Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto corrente online con canone azzerato e gestore dedicato, che si caratterizza anche per la gratuità:

dell’imposta di bollo;

dei bonifici online;

dei prelievi allo sportello.

Al conto si potrà associare anche una carta di debito, disponibile a costo zero e che si potrà richiedere direttamente online, e una carta di credito. Si potrà ricevere anche un buono Amazon del valore di 100 euro e un buono Netflix dello stesso importo.

5. Offerta conto corrente N26

Il conto corrente della banca digitale tedesca N26 prevede:

il canone a costo zero;

l’imposta di bollo e una carta di credito gratuita.

Lo si potrà aprire direttamente online con un semplice selfie e sarà possibile usufruire di vantaggi differenti, quali per esempio:

i bonifici istantanei tra gli utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuita;

le gestione del conto direttamente dall’applicazione, con la quale sarà possibile effettuare qualsiasi tipologia di operazione, compresi il cambio del PIN e il blocco della carta in caso di furto o smarrimento;

il programma Amazon Cashless, con il quale si possono ottenere buoni Amazon fino a 160 euro.

Nell’ipotesi in cui si avessero delle esigenze specifiche e si fosse interessati a conoscere ulteriori offerte di conti correnti con canone azzerato che permettono di risparmiare rispetto al conto corrente tradizionale, si consiglia di provare a utilizzare il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

In questo modo sarà possibile personalizzare la propria ricerca, partendo per esempio dalla tipologia di conto corrente che si sta cercando, e inserire – grazie alla presenza di appositi filtri – maggiori dettagli rispetto a quello che si sta cercando di preciso.