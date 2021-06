5 offerte luce e gas per tagliare le bollette

editato in: da

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023, pullula di un gran numero di offerte luce e gas che si possono attivare per tagliare le bollette relative alla utenze domestiche.

Nelle prossime righe saranno analizzate le offerte luce e gas più convenienti del momento, che sono state esaminate con l’utilizzo di un comparatore di tariffe, e ne saranno evidenziate le caratteristiche in termini di vantaggi e risparmio rispetto alla Maggior Tutela.

Nello specifico, saranno confrontate le promozioni degli operatori:

Pulsee;

E.ON;

Wekiwi;

Illumia;

Eni Gas e Luce.

1. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Pulsee propone una tariffa di tipo monorario, con un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, la quale potrà essere attivata in singolo, oppure in modalità Dual Fuel, assieme all’offerta ZeroVentiquattro Gas.

Si tratta di una delle promozioni più convenienti tra quelle disponibili nel mercato libero e può essere gestita totalmente online. I pagamenti potranno essere effettuati sia tramite RID sia tramite carta di credito.

In aggiunta, è previsto:

uno sconto del 60% sulla componente luce;

uno sconto del 45% sulla componente gas.

2. E.ON Luce e Gas Insieme

Luce e Gas Insieme del fornitore E.ON è una delle migliori offerte luce e gas di tipo Dual Fuel tra quelle che si possono attivare in questo momento e che comporta, dunque, l’attivazione di una fornitura sia di luce sia di gas con lo stesso fornitore.

La promozione, che si contraddistingue per il fatto che l’energia è prodotta da fonti 100% rinnovabili, prevede una serie di sconti: per esempio, ne è previsto uno per l’attivazione della bolletta digitale e dell’addebito sul conto corrente.

Si riceverà poi:

uno sconto del 15% sulla bolletta per gli acquisti effettuati su Amazon che appartengono a determinate categorie;

100 euro di sconto in bolletta per l’acquisto di un condizionatore;

uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia.

3. Wekiwi Energia e Gas Prezzo fisso 12 mesi

L’operatore Wekiwi propone una tariffa di tipo Dual Fuel con prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, in cui l’energia è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. La promozione è di tipo monorario e prevede il meccanismo della carica mensile.

Nella pratica, si pagherà soltanto quanto stimato e ci saranno dei conguagli solo se si dovesse consumare di più. In aggiunta, si riceveranno degli sconti in più nell’ipotesi in cui si dovesse consumare di meno.

Sono poi previsti:

degli sconti per l’utilizzo dell’area personale wekiwi;

uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-shop.

4. Illumia Luce Extra Web

Le offerte luce e gas delle quali abbiamo parlato fin qui sono tutte di tipo Dual Fuel o che possono essere attivate anche in modalità Dual Fuel. Parlando invece di soluzioni contrattuali solo per la componente luce, vale la pena citare Luce Extra Web di Illumia.

La tariffa proposta dall’operatore è di tipo monorario, quindi con costo fisso tutti i giorni, a qualsiasi ora, e bloccato per un periodo di 12 mesi.

Tra i vantaggi inclusi ci sono:

l’assenza di depositi cauzionali;

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

fino a 70 kWh in omaggio sulla materia prima energia, per un periodo di 12 mesi.

5. Link Gas di Eni Gas e Luce

Per quanto riguarda, invece, le offerte sulla componente gas si consiglia la promozione dell’operatore Eni Gas e Luce, chiamata Link Gas.

Tra le caratteristiche di questa offerta gas, ci sono:

una promozione sui servizi legati all’intrattenimento di NOW TV;

uno sconto del 10% sul corrispettivo gas per il primo anno di fornitura;

un ulteriore sconto del 10% nel caso in cui si dovesse attivare il RID e la bolletta elettronica.

L’azienda propone inoltre un check up energetico gratuito, che potrà essere molto utile per ottimizzare l’utilizzo della luce e del gas in casa.

Sulla base di quanto detto fin qui, emerge come ci siano dei punti in comune tra le offerte luce e gas proposte dai vari operatori del mercato libero, in particolare per quel che riguarda il prezzo fisso e il fatto che si tratti di tariffe di tipo monorario.

Quello che si nota è anche una certa attenzione all’impatto ambientale e alla componente green: in molti casi l’energia è infatti prodotta da fonti esclusivamente rinnovabili e viene proposta la bolletta elettronica al posto del pagamento della fatture con il tradizionale bollettino cartaceo, scelta che, oltre ad essere ecologica, fa anche bene al portafogli.