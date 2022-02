3 conti correnti dove domiciliare le utenze domestiche

La domiciliazione delle utenze domestiche sul conto corrente è uno dei più grandi vantaggi della modernità. Sarà possibile rendere il pagamento delle bollette automatico, in alcuni casi a costo zero, in altri pagando una piccola commissione.

Nel momento in cui si valuta l’attivazione di un nuovo conto corrente si consiglia, pertanto, di prestare attenzione alla presenza di eventuali costi per la domiciliazione delle utenze, in quanto si tratta di spese periodiche, che potrebbero avere un impatto nel corso di un intero anno.

Il concetto di domiciliazione potrà essere applicato anche:

alle bollette di Internet;

a determinate promozioni mobile, come per esempio le offerte 5G con Giga illimitati, che spesso si possono attivare soltanto con l’addebito diretto su carta di credito.

Nelle prossime righe analizzeremo 3 conti correnti che è possibile sottoscrivere direttamente online e che permettono di attivare la domiciliazione di utenze e bollette. Si tratta:

del conto corrente online di Widiba; del conto corrente Arancio di ING; del conto corrente di online di Unicredit, ovvero My Genius.

Scopri i migliori conti correnti dove domiciliare le utenze domestiche

1. Conto corrente Widiba

Il conto Widiba è un conto corrente 100% digitale, che potrà essere aperto in soli 5 minuti, tramite il sito web ufficiale di Widiba. Ha un costo pari a zero per i primi 12 mesi, nel caso di sottoscrizione entro il 30 marzo 2022.

Dopo 12 mesi il conto avrà un costo di 3 euro, ma sarà possibile personalizzarlo con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone, fino ad azzerarlo. Si potrà pagare:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se si ha un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito;

1 euro in meno, se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre. Nel caso in cui si avesse un altro conto corrente, con WidiExpress sarà possibile trasferire il vecchio conto corrente e tutto ciò che gli è associato, come per esempio domiciliazioni già attive.

Confronta le migliori offerte di conti correnti online

2. Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING permette di attivare una delle seguenti opzioni:

disabilitare la ricezione di tutti gli addebiti diretti SDD (Sepa Direct Debit); abilitare o disabilitare l’accettazione di addebiti diretti provenienti da una o più aziende creditrici o Paesi aderenti a SEPA.

Si potrà inserire un importo massimo per ciascun pagamento di un determinato mandato. Per attivare e gestire le domiciliazione da questo conto corrente online, sarà sufficiente accedere alla propria Area Riservata, sezione Conto Corrente Arancio> Domiciliazioni.

Per attivare o modificare una delle opzioni di cui sopra, si dovrà sostenere un costo pari a 2 euro. Per sottoscrivere questo conto corrente, basterà collegarsi al sito ING.it, nella sezione dedicata a Conto Corrente Arancio, e cliccare sul bottone “Apri Conto Corrente Arancio”.

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie, si dovrà firmare il contratto digitalmente e caricare online i seguenti documenti:

carta di identità rilasciata in Italia, in corso di validità;

codice fiscale.

Nel caso in cui si fosse liberi professionisti, si dovrà inviare il certificato di partita IVA e, nel caso in cui non si fosse cittadini Ue, si dovrà caricare il permesso di soggiorno.

Attiva un conto corrente per domiciliare le tue utenze domestiche

3. Conto corrente My Genius di Unicredit

Un altro conto corrente online davvero conveniente che permette di attivare la domiciliazione delle bollette è My Genius, di Crédit Agricole: questo conto permette di effettuare l’addebito diretto.

In pratica, il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una data somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito, invece, potrà variare a seconda della somma della bolletta che si dovrà pagare.

Per le attivazioni che avverranno entro il 27 marzo 2022, il conto corrente My Genius presenta canone mensile di gestione gratuito e la gratuità:

dei bonifici online SEPA;

dei giroconti online;

di una carta di debito internazionale – la MyOne – appartenente al circuito VISA. Questa carta prevede in genere un costo di rilascio pari a 3,50 euro, per la prima emissione. Non è invece previsto un ulteriore costo per la spedizione ordinaria pari a 3,50 euro.

Il conto Unicredit potrà essere aperto online in pochi minuti e potrà essere gestito comodamente da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking.