10 conti correnti che consentono il bonifico istantaneo

Dove posso fare un bonifico istantaneo? Chi può fare il bonifico istantaneo? In questa guida presenteremo i conti correnti che oggi permettono di eseguire i bonifici istantanei, e quali sono le eventuali commissioni che si dovranno sostenere.

Il numero di banche che propongono il bonifico istantaneo è cresciuto nel corso del tempo. Allo stesso modo, si sono ridotte le commissioni da sostenere per poterlo eseguire, specialmente nel caso in cui si tratti di un bonifico istantaneo effettuato online.

Il servizio è stato introdotto nel 2017 da EBA Clearing Sas e adottato da più di 2.000 fornitori di servizio di pagamento in Europa. Un bonifico istantaneo presenta la comodità di:

essere disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, anche in quelli festivi, e durante i weekend, ovvero i giorni in cui le banche sono tradizionalmente chiuse.

Vediamo di seguito 10 banche con le quali è possibile disporre di un conto corrente che permette di effettuare bonifici istantanei e quali sono gli eventuali costi da sostenere.

Attiva un conto corrente online a zero spese con bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo si chiama, in realtà, SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), cioè Bonifico Istantaneo SEPA (Single Euro Payments Area), ovvero l’area unica nella quale le transazioni in euro vengono eseguite con standard uniformi.

Ecco 10 banche con le quali sarà possibile fare bonifici istantanei e qual è la commissione che viene applicata caso per caso:

, la quale applica 1 euro per le transazioni inferiori ai 5.000 euro e 2 euro per le altre transazioni;

Attiva un nuovo conto corrente con bonifico istantaneo

Segue un elenco più esaustivo delle banche che prevedono già i pagamenti tramite bonifico istantaneo:

Come si potrà notare dalla lista presentata, si tratta in alcuni casi di istituti bancari più tradizionali e, altri, di conti correnti che si possono sottoscrivere direttamente online, spesso promossi da banche 100% digitali.

Posto che è sempre bene leggere con attenzione il documento sintetico di costo prima di attivare qualsiasi conto corrente, è indubbio che la scelta di un conto online presenta numerosi vantaggi, tra i quali sono spesso inclusi bassi costi per l’invio di un bonifico istantaneo (e di un bonifico ordinario online), fino al totale abbattimento dello stesso.

Per saperne di più confronta i migliori conti correnti online del momento