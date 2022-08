Covid: il nuovo studio sull’inquinamento conferma vecchie paure

È stata pubblicata sulla rivista Environmental Research una ricerca internazionale coordinata dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che confermerebbe che il Covid si è diffuso maggiormente nelle città e province più inquinate del nostro Paese – e non solo. Lo studio è stato condotto in collaborazione con la facoltà di Medicina dell’Università Complutense di Madrid e con l’Università del Sannio.

Covid e inquinamento, nuovo studio condotto tra Italia e Spagna

A essere analizzato dagli scienziati è stato l’impatto, in termini di infezioni, ricoveri e decessi che il Covid ha prodotto nelle diverse zone d’Italia e in che modo questi dati sono cambiati in base alla presenza di aree verdi e all’intensità dell’inquinamento atmosferico. Ottenendo come ulteriore conferma che lo stato dell’ambiente che ci circonda ha effetti diretti e rilevanti sulla nostra salute.

Lo studio è stato condotto su 10 province italiane e 8 province spagnole, tutte sopra i 500 mila abitanti, comprese quelle delle capitali Roma e Madrid. Le altre sono state Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, Barcelona, Valencia, Siviglia, Saragozza, Malaga, Las Palmas e Bilba.

Cosa è emerso e che relazione c’è tra inquinamento e morti Covid

I ricercatori hanno rilevato ovviamente diverse meccaniche legate alla densità della popolazione. Ma al netto di queste, l’impatto del Covid durante il 2021 è stato inferiore nelle città con maggiore estensione di verde pubblico e minori concentrazioni medie annuale di PM 2.5.

In base a quanto è emerso, sia in Italia che in Spagna, sono state trovate queste corrispondenze.

Per ogni incremento di un chilometro quadrato di aree verdi urbane ogni 100 mila abitanti sono stati rilevati durante un anno 68 contagi in meno, 1 ricovero in meno e 115 decessi in meno.

Per ogni incremento di un microgrammo per metro cubo di PM 2.5 ogni 100 mila abitanti sono stati rilevati durante un anno 367 contagi, 2 ricoveri e ben 796 decessi in più.

Perché questi dati sono importanti per il futuro e cosa dovrebbe cambiare

Per la Sima si tratta di una ulteriore conferma del legame tra la gravità della pandemia e i fattori ambientali. L’accumularsi di studi ed evidenze di questo tipo dovrebbe essere considerato dagli amministratori locali e dalla politica nazionale, al fine di creare strategie differenziate di sanità pubblica nei singoli territori, in base alle criticità e ai dati che riguardano l’inquinamento dell’aria.

Non solo. Lo studio sottolinea ancora una volta l’importanza di progettare le città a misura d’uomo come misura di prevenzione per la salute. In linea con quanto è emerso anche nel corso della Cop26 (qua nel dettaglio cos’è la Conferenze delle parti per il clima), per affrontare al meglio la pandemia di Covid in corso e simili emergenze sarà necessario un impegno concreto da parte dei governi per l’ambiente, con un occhio attento alla riforestazione e all’ampliamento degli spazi verdi cittadini.

La ricerca prende solo in considerazione i dati senza analizzare a fondo i motivi per cui il Covid si è diffuso di più nelle città più inquinate, come fa invece lo studio che trovate qua. Cause che dovranno essere tenute in considerazione a breve con l’inizio del nuovo anno scolastico. Qua potete trovare tutte le nuove regole nazionali per le scuole.