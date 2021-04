Conto corrente zero spese: le offerte di maggio 2021

editato in: da

Quando si pensa ai conti correnti, si tende in genere a pensare ai costi di gestione e mantenimento, che non hanno fatto altro che subire aumenti repentini nel corso degli ultimi anni. Attivare un conto corrente zero spese sembra a molti una possibilità ormai remota.

Eppure le offerte disponibili ci sono e sono rappresentate dalla scelta di un conto corrente online. Quali sono le migliori soluzioni che è possibile sottoscrivere nel mese di maggio? Ecco quali sono i risultati di un’analisi comparativa realizzata proprio a questo proposito.

Scopri i migliori conti correnti

Come trovare i migliori conti corrente a zero spese online

I conti correnti online sono degli strumenti per la gestione dei propri soldi che funzionano esattamente come i conti correnti tradizionali. Tuttavia, sono caratterizzati da qualche piccola differenza che rappresenta il loro punto di forza.

Si tratta, solitamente, di conti correnti a zero spese, con canone azzerato e nei quali spesso non viene neanche prevista l’imposta di bollo. I costi di gestione sono praticamente assenti, in genere per l’assenza di filiali fisiche.

Nella pratica un conto corrente online può essere gestito interamente dall’home banking o dall’applicazione dedicata, strumenti ai quali si accede con le proprie credenziali (e per i quali è spesso prevista l’autenticazione a due fattori).

Per questo motivo, le operazioni che si era soliti fare allo sportello, e per le quali era generalmente prevista una commissione, saranno in questo caso completamente gratuite e potranno essere effettuate in qualsiasi momento (basterà, semplicemente, disporre di una connessione a Internet).

Tra le migliori soluzioni che sono state individuate tramite il meccanismo della comparazione online, troviamo i conti correnti zero spese di Widiba, N26 e Crédit Agricole. Ecco quali sono le loro peculiarità e perché sceglierli.

Conto corrente di Widiba

Il conto corrente Widiba Start può essere aperto online entro il 30 giugno 2021: si avrà in questo modo diritto al canone gratuito per i primi 12 mesi, riservato a tutti i nuovi clienti. Il conto sarà 100% paperless e potrà essere sottoscritto in 5 minuti, per mezzo del riconoscimento via webcam.

Viene offerta anche la possibilità di trasferire il vecchio conto grazie al servizio di portabilità chiamato WidiExpress, disponibile con un semplice clic. Dopo i primi 12 mesi il conto potrà essere personalizzato in modi differenti per riuscire ad abbattere i costi del canone.

In particolare, sarà possibile:

pagare 3 euro in meno se non si hanno ancora 30 anni;

pagare 1 euro in meno rispetto al costo canonico di 3 euro con accredito dello stipendio o della pensione;

pagare 1 euro in meno nel caso in cui si abbia un patrimonio complessivo pari a 25.000 euro;

pagare 2 euro in meno qualora si abbiano 10.000 euro investiti in risparmio gestito e 1 euro in meno per 20.000 euro investiti in risparmio amministrato.

Il conto corrente Widiba dà diritto:

a una carta di debito gratuita;

al prelievo di contante gratuito presso gli ATM di qualsiasi banca, se superiore a 100 euro;

ai bonifici SEPA gratuiti;

all’estratto conto digitale;

alla PEC e alla firma digitale;

al deposito titoli.

Ottieni maggiori informazioni sul conto corrente Widiba

Conto corrente di N26

N26 propone un conto corrente zero spese 100% digitale, che potrà essere aperto direttamente dallo smartphone in pochi minuti.

Include una carta virtuale MasterCard gratuita che viene accettata in tutto il mondo e che è compatibile con i pagamenti da mobile. Permette di effettuare 3 prelievi gratis al mese da qualsiasi sportello in Italia e in tutta la zona euro e di prelevare gratis nei supermercati CASH26.

Con il conto corrente N26 sarà possibile effettuare bonifici SEPA gratis, oltre che inviare e ricevere denaro in modo istantaneo a tutti gli altri clienti N26. Si potranno inoltre pagare, direttamente online:

bollettini postali;

MAV e RAV;

il bollo auto;

la ricarica del proprio cellulare.

N26 è dotato di licenza bancaria, quindi il conto corrente è protetto fino a 100.000 euro dal Fondo tedesco di tutela dei depositi. In più, i propri acquisti online saranno al sicuro grazie al protocollo 3D Secure, che si caratterizza per un livello di sicurezza aggiuntivo nel caso dei pagamenti online.

Sarà possibile attivare le notifiche push, in modo tale da ricevere sul proprio smartphone le notifiche in tempo reale su tutte le operazioni, e accedere al conto corrente dall’applicazione effettuando il login con la password o direttamente con l’impronta digitale.

Scopri il conto corrente N26

Conto corrente online di Crédit Agricole

Il conto online proposto da Crédit Agricole è semplice e conveniente: si tratta di un conto zero spese a canone zero, che include una carta di debito MasterCard, sicura ed efficiente anche per i pagamenti online.

I bonifici SEPA sono gratuiti e possono essere effettuati a distanza tramite l’home banking e il mobile banking. Il conto offre un servizio di consulenza anche da remoto, forte della solidità di un Gruppo rinomato a livello internazionale.

Il conto potrà essere aperto direttamente dallo smartphone e gestito da PC, tablet e dal cellulare grazie all’utilizzo delle proprie credenziali e dell’applicazione dedicata, disponibile sia nella versione Android sia in quella iOS.

Tutti coloro che decideranno di aprire il conto entro il 30 giugno 2021 e inseriranno il codice promozionale AMAZON, e poi utilizzeranno la carta di debito MasterCard associata al conto potranno ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. Inserendo, invece, il codice promozionale NETFLIX sarà possibile ricevere un buono regalo Netflix del valore di 100 euro.

Attiva ora il conto zero spese di Crédit Agricole