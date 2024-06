Sarah Disabato candidata presidente della regione piemonte M5S con Giuseppe Conte presidente M5S durante l'evento "Movifest" presso il parco De Gasperi a Settimo Torinese , 20 aprile 2024 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO ALESSANDRO_DI_MARCO

Era sceso in campo nelle file del Movimento 5 Stelle, candidandosi come consigliere regionali per le elezioni che si terranno l’8 e il 9 giugno assieme alle Europee. Ma il piano di Marco Allegretti ora rischia di saltare: il suo nome, insieme a quello di suo padre Giuseppe, è al centro di due complesse indagini portate avanti dalla procura di Asti e da quella di Torino. L’accusa iniziale è di sottrazione fraudolenta delle imposte, con diverse diramazioni emerse da una vasta verifica dell’Agenzia delle Entrate.

Le accuse

A dare la notizia è La Repubblica di Torino, il quale riporta che la procura ha aperto due fascicoli nei confronti di Marco Allegretti: uno a Torino e l’altro ad Asti. Le indagini riguardano le sue attività di ricerca e i crediti fiscali, legati a un presunto maxi raggiro che sarebbe iniziato con la rivendita delle tesi del Politecnico di Torino per ottenere crediti fiscali.

Un filone d’indagine riguarda il tentativo di occultare 23 fabbricati ad Asti e altri 6 a Torino per evitare una procedura di riscossione di oltre due milioni di euro. L’altro riguarda presunti progetti di ricerca dichiaratamente eseguiti dalle società di Allegretti, ceduti a terzi o utilizzati per ottenere crediti fiscali come costi capitalizzati di attività di ricerca e sviluppo, crediti che poi venivano compensati dalle sue imprese o da terzi. Si tratterebbe così di un presunto maxi-raggiro sui crediti d’imposta: utilizzando le tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e progetti universitari venduti a “pacchetti” alle imprese, venivano ottenute detrazioni del 50 per cento, in cambio di una parte di quei vantaggi.

Il pm di Asti, Gabriele Fiz, sta indagando sulla Alma Ingegneria, mentre il pm di Torino, Mario Bendoni, ha aperto un fascicolo che coinvolge diverse società collegate ai consorzi Cifs e Cinfai, e alla EnviSens Technologies srl, uno spinoff del Politecnico. Le società coinvolte nel meccanismo di creazione del credito sono circa una decina, con reati contestati che vanno dall’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a indebite compensazioni. Il giro d’affari stimato è di decine di milioni di euro.

Un macigno per il partito di Giuseppe Conte e per Sarah Disabato, candidata presidente per il Movimento 5 Stelle in Piemonte, che nei giorni scorsi aveva speso belle parole per Allegretti e che si era battuta fin dall’inizio per la sua candidatura. Le elezioni in Piemonte si terranno l’8 e il 9 giugno, assieme a quelle europee. Dal partito pentastellato non sono ancora arrivate notizie sulle conseguenze per Allegretti, quindi non si sa se verrà costretto a ritirarsi o resterà in gara per un posto come consigliere regionale.

Il precedente

E la mente ora va ad un anno e mezzo fa, quando Allegretti venne allontanato da Finpiemonte, azienda che supporta investimenti nel territorio regionale e la gestione di bandi per aziende, per un sospetto conflitto di interessi e scarsa trasparenza riguardo le partecipazioni sue e della sua famiglia in svariate società. All’epoca, Allegretti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Asti, aveva contrattaccato, definendo il provvedimento una decisione “squisitamente politica” e dichiarando: “Non ho mai omesso alcunché. Tutte le partecipazioni sono state dichiarate, nulla è mai stato omesso o occultato”.

La candidatura di Marco Allegretti era stata rivendicata in un recente confronto elettorale da Sarah Disabato, candidata presidente per il Movimento 5 Stelle in Piemonte, con la rappresentante del Movimento 5 Stelle che aveva elogiato l’operato di Allegretti in Finpiemonte, sottolineando il suo lavoro di analisi dei flussi dei bandi e il suo impegno nel garantire un processo importante: fare arrivare alle imprese i finanziamenti. E in un certo senso, proprio sul come Allegretti faceva arrivare i finanziamenti nelle aziende è ora materia di indagine per gli inquirenti.