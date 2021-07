Warrant Hub potenzia i servizi per le PMI grazie a due nuove acquisizioni

editato in: da

La società di consulenza alle imprese Warrant Hub di Tinexta Group ha annunciato l’acquisizione di Financial Consulting Lab Srl e di Financial CLab Srl. L’operazione, di un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro, dovrebbe chiudersi entro il mese di ottobre. Si tratta di una manovra mirata al rafforzamento dell’area di business dedicata alla Finanza Agevolata Speciale.

Le due società con sede a Brescia, finora di proprietà di Claudia Zicca e della famiglia La Torre, si occupano infatti da anni della gestione dei bandi camerali e regionali per le piccole imprese e dell’offerta di strumenti digitali innovativi per l’accesso ai fondi pubblici in modo autonomo.

Grazie alla forte presenza sul territorio e alle alte competenze specialistiche, l’acquisizione permette a Warrant Hub una maggiore penetrazione nel mercato di due regioni strategiche come la Lombardia e il Veneto e raggiungere ancora meglio le piccole e medie imprese.

Marco Farè, Chief business development officer di Warrant Hub, ha sottolineato come questa operazione rappresenti un’importante opportunità per raggiungere e supportare le imprese in progetti che permettano loro di crescere, innovarsi e svilupparsi.

A garanzia della continuità operativa e commerciale, i fondatori delle due società Claudia Zicca e Paolo La Torre continueranno a operare come manager all’interno di Warrant Hub.

Warrant Hub, a servizio delle PMI dal 1995

Warrant Hub è stata fondata nel 1995 ed è un leader del settore dei servizi di consulenza per PMI e grandi aziende, con sedi a Correggio, Milano, Piossasco, Casalecchio di Reno, Roma e Napoli. Oggi vanta oltre 200 professionisti e più di 7 mila imprese clienti in tutta Italia.

Si occupa di Finanza Agevolata, finanziamenti europei e progetti di ricerca, finanza d’impresa, formazione, sostenibilità, energia e innovazione, trasformazione digitale e trasferimento tecnologico, anche con la vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della normativa GDPR.

Nel 2020 ha lanciato la controllata Trix Srl, che detiene la prima piattaforma in cloud in grado di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale.

Di cosa si occupa il Tinexta Group

Warrant Hub dal 2017 è entrata nella Business unit innovation and marketing services del Tinexta Group, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano. Con ricavi di oltre 269 milioni di euro e un utile netto di 37,9 milioni, il gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree operative di digital trust, cyber secutiry, credit information and management e innovation and marketing services.