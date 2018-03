Voucher per la digitalizzazione delle PMI, elenco aziende vincitrici

editato in: da

Pubblicati online i nomi delle aziende che riceveranno dal Ministero dello Sviluppo Economico il “Voucher per la digitalizzazione delle PMI”. Con un iter durato diversi mesi e che ha visto le aziende presentare le domande da metà gennaio, l’agevolazione è arrivata praticamente all’atto finale. Ora il MiSE dovrà comunicare alle piccole e medie imprese vincitrici le modalità per ricevere e per utilizzare il Voucher per la digitalizzazione. La misura permette alle aziende di acquistare software e hardware che vadano a migliorare l’efficienza lavorativa e a modernizzare gli uffici. L’agevolazione è stata voluta fortemente da Carlo Calenda, che la reputa di fondamentale importanza per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

Che cosa sono i Voucher per la digitalizzazione delle PMI

I Voucher per la digitalizzazione delle PMI sono una misura rivolta alle piccole e medie imprese e prevede un contributo di massimo 10.000 euro per acquisti dedicati alla digitalizzazione dell’azienda. Tra le spese ammissibili troviamo l’acquisto di software, hardware, lavori per la banda larga e il collegamento a internet attraverso la tecnologia satellitare, corsi di formazione per i dipendenti nel campo ICT. Il voucher andrà a coprire il 50% delle spese ammissibili.

Quali sono le aziende vincitrici del Voucher per la digitalizzazione delle PMI

Con il decreto direttoriale del 14 marzo 2018 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata resa ufficiale la lista delle aziende che riceveranno il Voucher pe la digitalizzazione. Il documento pubblicato dal MiSE è diviso regione per regione.

Le richieste arrivate dalle aziende sono state superiori alle attese e in totale sono oltre 90.000 le PMI che riceveranno il voucher. Con molta probabilità le risorse stanziate dal MiSE non saranno sufficienti per accontentare le richieste di tutte le aziende e per questo motivo si sta lavorando affinché i fondi a disposizione vengano aumentati.