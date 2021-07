Incendi in Sardegna, 100 milioni per le famiglie e le Pmi colpite dal disastro

editato in: da

Il Banco di Sardegna ha annunciato un’iniziativa straordinaria del valore di 100 milioni di euro da destinare alle famiglie, ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese residenti nei territori colpiti dai disastrosi roghi che hanno interessato oltre 20 mila ettari, distruggendo coltivazioni, pascoli, aziende e boschi secolari nei territori del Montiferru, della Planargia, della Marmilla e dell’Alto Campidano.

La misura si chiama Sardegna Fronte Comune – Incendi e si potrà aderire a partire dal 2 agosto 2021. Prevede finanziamenti a breve termine a tasso e costi zero oppure fino a 10 anni a un tasso dell’1% fino a due anni di preammortamento. Sarà inoltre possibile la sospensione delle rate per i finanziamenti in essere.

Con i prestiti agevolati e la moratoria, la banca sarda ha deciso di aiutare i soggetti colpiti dal disastro ambientale a fare fronte a esigenze di liquidità immediata, per il riavvio delle attività economiche o interventi di ricostruzione. Per accedere a Sardegna Fronte Comune – Incendi è necessario recarsi in una delle 319 filiali del gruppo bancario.

Incendi in Sardegna, 100 milioni per le famiglie e i liberi professionisti

Queste le misure a cui possono accedere i liberi professionisti e le famiglie.

L’apertura temporanea di credito in conto corrente fino a 20 mila euro, della durata massima di 12 mesi, con tasso fisso dello 0%.

fino a 20 mila euro, della durata massima di 12 mesi, con tasso fisso dello 0%. Il credito in conto corrente si può convertire in prestito personale fino a 20 mila euro, della durata minima di 19 mesi e della durata massima di 60, con un piano di ammortamento alla francese, con tasso fisso dell’1%.

fino a 20 mila euro, della durata minima di 19 mesi e della durata massima di 60, con un piano di ammortamento alla francese, con tasso fisso dell’1%. Prestito personale fino a 30 mila euro, della durata minima di 19 mesi e massima di 10 anni per i soggetti che devono sostenere le spese per il ripristino di una quota dei propri patrimoni, con tasso fisso dello 0% i primi due anni e dell’1% in quelli successivi.

Incendi in Sardegna, 100 milioni per le piccole e medie imprese

Queste le misure a cui possono accedere le piccole e medie imprese.