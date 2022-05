Un prezioso supporto per le piccole e medie attività. Oggi i pagamenti digitali sono convenienti anche per le piccole attività.

Le piccole e medie imprese, i professionisti, i commercianti, gli artigiani affrontano sfide analoghe indipendentemente dal settore in cui operano: la gestione del flusso di cassa, la raccolta dei dati dei clienti e gli investimenti onerosi per le nuove tecnologie. A rendere le cose più difficili anche il COVID-19, che ha messo alla prova molti esercenti impegnati in una vera e proprio sfida per rimanere in attività.

“Tuttavia, in uno scenario decisamente complesso, la nostra azienda lavora per mettere a disposizione di queste imprese soluzioni facili e convenienti per affrontare con successo molte delle sfide da affrontare”, ha affermato Massimo Terreni, country manager per l’Italia della pluripremiata società fintech myPOS. “La chiave per gli imprenditori è scegliere una piattaforma che sia in grado di risolvere il problema dei pagamenti digitali in modo semplice, veloce e conveniente”.

Soluzioni di pagamento moderne, flessibili e senza vincoli

myPOS è una piattaforma che offre moderne soluzioni di pagamento e consente alle micro aziende di condurre la propria attività in modo digitale senza la necessità di contratti a lungo termine o canoni mensili. Più di 150.000 imprese in Europa utilizzano myPOS e Emanuele Della Seta ne è un esempio.

A Roma myPOS viaggia con Duca40 nel taxi karaoke

Conosciuto come Il Duca 40, Della Seta è famoso per aver trasformato il suo taxi in karaoke. Durante la pandemia, però, come molti si è trovato di fronte a molte difficoltà. “Uscivo di casa e affrontavo una città spettrale. La peggiore esperienza che ho avuto in vita mia è stata vedere Roma deserta, è stata come una pugnalata al cuore”.

È stato durante la pandemia, tuttavia, che Emanuele ha colto i vantaggi dei pagamenti digitali: sono contactless, sicuri e protetti. Come molti della sua generazione, Della Seta non era un grande fan dei pagamenti con carta e degli acquisti online, ma ora è soddisfatto di avere un terminale myPOS a bordo del suo taxi.

myPOS un supporto concreto per vincere il cambiamento

“Questo è importante perché è la piccola impresa che ha sofferto di più durante la pandemia”, ha condiviso il tassista Della Seta. “Molte persone hanno iniziato ad acquistare online e pagare in digitale e la piccola impresa ha bisogno di una mano per far fronte a tutti questi cambiamenti e adattarsi. È bello avere un partner come myPOS in questo viaggio ” ha aggiunto.

Della Seta apprezza i prodotti di myPOS e la lunga durata della batteria del terminale POS, ma la parte che preferisce è che il dispositivo si accende con vari messaggi come buongiorno e buona fortuna. “Utilizzo questo momento per parlare con i clienti e creare un contatto” ha spiegato “Perché è quello che conta di più negli affari”.

Tanti servizi, tanti vantaggi, una sola piattaforma

Oltre ad accettare pagamenti con carta e contactless, il terminale POS offre al tassista numerose opzioni: accettare mance, stampare ricevute e tenere traccia delle transazioni. Inoltre, gli esercenti che utilizzano myPOS ricevono i loro soldi istantaneamente, senza costi aggiuntivi e possono utilizzare la piattaforma myPOS per gestire scorte e inventario, inviare fatture e vendere online.

Experience Store a Milano e Roma: un incontro ravvicinato con i vantaggi myPOS

Dopo Milano, myPOS apre il suo secondo experience store italiano nel cuore di Roma. L’apertura conferma la volontà di myPOS di fornire un punto di incontro fisico dove mettere a disposizione degli interessati il suo personale per fornire tutte le informazioni sulla propria offerta e guidarli a individuare quella più aderente alle loro necessità.

In entrambi gli showroom, gli interessati possono scoprire i vantaggi dei metodi di pagamento digitali e sperimentare in prima persona tutti i prodotti myPOS.

Aderire a myPOS è semplice, dopo un percorso di autenticazione gli imprenditori possono godere dei numerosi vantaggi del sistema: un conto business online gratuito con IBAN, una carta Visa gratuita e l’accesso a tanti strumenti e servizi myPOS.

myPOS Glass “Best use of Mobile” – il cellulare si trasforma

Uno dei prodotti più innovativi è myPOS Glass: un’app che trasforma i telefoni Android che supportano la tecnologia NFC in terminali di pagamento senza la necessità di dotarsi di dispositivi o software aggiuntivi. L’app è perfetta per liberi professionisti, addetti alle consegne, attività stagionali e all’aperto e chiunque lavori in movimento. myPOS Glass offre un grande vantaggio: un piano iniziale che consente agli esercenti di pagare le commissioni solo dopo aver ricevuto l’incasso. myPOS Glass è stato vincitore del prestigioso premio FSTech Award 2022 come “Best use of mobile”.

myPOS la piattaforma all in one – la tecnologia al servizio delle PMI

“Il nostro obiettivo è rendere myPOS uno sportello unico che consenta alle PMI di gestire la propria attività in maniera flessibile e ricevere servizi premium a condizioni molto vantaggiose”, ha affermato Terreni. “Abbiamo visto che gli esercenti italiani sono tra i più innovativi, quindi è nostro dovere mostrare loro come la tecnologia moderna può aiutarli a risolvere i problemi di pagamento e gestire in modo ottimale i flussi di cassa”.