TecnoNidi, il fondo per le PMI innovative della Puglia

La Puglia è una delle Regioni che sfrutta meglio i soldi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Dimostrazione sono i tanti bandi che vengono promossi durante l’anno per permettere alle piccole e medie imprese di investire nell’innovazione digitale. Uno degli ultimi si chiama TecnoNidi ed è attivo da metà settembre e resterà aperto fino a quando i 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia non saranno finiti. Il bando è riservato a tutte le PMI innovative e startup pugliesi attive in diverse filiere che presenteranno un progetto per la manifattura sostenibile, per la salute, per l’ambiente e per le comunità digitali. L’obiettivo è smuovere un po’ le acque e dare l’opportunità alle PMI di investire in digitalizzazione, vero tallone d’Achille delle aziende italiane.

Come funziona il bando TecnoNidi

I progetti presentati dalla PMI devono prevedere un investimento minimo di 25.0000 euro e massimo di 350.000 euro (di cui 250.000 euro per gli investimenti e 100.000 euro per i costi di funzionamento). Il finanziamento copre fino all’80% delle spese sostenute dall’azienda. Tra le spese ammissibili c’è l’acquisto di nuovi impianti, di software per la gestione dell’azienda, di brevetti, immobili, pagamento di polizze assicurative, canoni e abbonamenti. Sarà possibile pagare anche i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing (posizionamento sui motori di ricerca, siti internet), e per l’innovazione.

Chi può richiedere l’agevolazione

Per poter partecipare al bando TecnoNidi è necessario avere alcuni requisiti:

Essere iscritti al Registro delle imprese nella sezione dedicata alle startup innovative

Avere la sede in Puglia

Aver speso in uno dei tre anni precedenti la domanda, almeno il 10% dei costi totali di servizio in ricerca&sviluppo. In caso di startup che non hanno un bilancio consolidato, è necessario dimostrare, attraverso un consulente esterno, che si rispettando il requisito nell’esercizio finanziario in corso

Avere il certificato di riconoscimento del Seal of Excellence, rilasciato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020.