Sviluppo applicazioni per la gestione dei turni al rientro in ufficio

editato in: da

di Sara Colnago

Ottenere gli strumenti necessari per il lavoro Smart è stato forse il trend più importante degli ultimi mesi e settimane. Ora che la situazione sembra tornare pian piano alla normalità, ci si chiede se sia necessario sviluppare applicativi, sistemi di gestione ed altro per agevolare in qualche modo il ritorno in ufficio dei nostri dipendenti. In Business Competence ci occupiamo di sviluppare per aziende sistemi di E-Learning, Web App e molto altro ancora che possano aiutare le medesime nell’intraprendere un percorso di crescita personale nel mondo multimediale. Se da una parte infatti abbiamo tutto ciò che riguarda la crescita dell’azienda all’interno del mondo di internet, dall’altra questo momento storico così particolare ha focalizzato l’attenzione su alcuni sistemi di gestione turni per riuscire a rendere il lavoro più agevole.

Perché investire nello sviluppo di applicazioni di gestione dei turni?

Il periodo che abbiamo appena affrontato ha messo a dura prova l’organizzazione e la sistemistica di moltissime aziende, specialmente quelle che si sono accorte di non avere strumenti giusti ed adeguati per fornire ai propri dipendenti una valida alternativa al lavoro in ufficio. Ora che la situazione sta piano piano tornando alla normalità, si ha comunque la necessità di un piano di azione che verta principalmente sull’organizzazione dei turni, sulla rotazione dei dipendenti per evitare conseguenze che potrebbero influenzare negativamente il futuro dell’azienda. Vi è quasi la paura da parte delle aziende stesse di non saper gestire una situazione del genere, ma lo sviluppo di una applicazione per la turnistica potrebbe essere la soluzione che molti stanno cercando. Diamo ai nostri clienti la possibilità di sviluppare questo tipo di applicazioni, continuando comunque ad avere, eventualmente, un supporto di un Team da Remoto, per tutte le loro esigenze. Investire in questo senso significa mettere a frutto le competenze acquisite nel corso del tempo per mantenere la produttività e l’andamento costante di un’azienda.

Le nostre competenze al vostro servizio

Gli anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni Web ci hanno dato un quadro molto chiaro di quello che in questo momento è necessario fare. Agevolare la situazione lavorativa, favorire il rientro in ufficio mediante l’utilizzo di sistemi di gestione del personale, sono le soluzioni più importanti che un’azienda può decidere di intraprendere in questo momento storico. Le nostre competenze ci dicono che una applicazione per la turnistica agevola non solo i gestori delle aziende nell’approccio con i dipendenti, ma agevolano anche i dipendenti stessi che in qualche modo si sentono tutelati e protetti nel loro rientro in ufficio. Se da una parte infatti abbiamo i Manager che cercano un sistema per riuscire ad agevolare il rientro dei propri dipendenti, dall’altra abbiamo i lavoratori che vogliono rientrare all’interno di un ambiente che non vada a loro discapito. Da qui la necessità di puntare molto sullo sviluppo di sistemi ad hoc per ogni ambiente ed azienda che ne faccia richiesta.

Come funziona questo tipo di applicazione?

Le strade da intraprendere in questo senso sono molteplici, per questo motivo il nostro team di tecnici riesce a fornire tutte le informazioni che l’azienda necessiti, in modo da vagliare tutte le possibilità. Una applicazione per la turnistica può influenzare il rientro in ufficio semplicemente mettendo a disposizione dei dipendenti un solido schema di turnazione con l’alternanza del lavoro in ufficio con lo Smart Working. Se si vuole superare il concetto di orario fisso con l’invio dei turni, una applicazione del genere mette in condizione il lavoratore di sapere sempre ciò che dovrà fare, attenendosi ad uno schema che diventerà variabile nel corso del tempo. L’applicazione per la turnistica infatti, se sviluppata nel modo giusto, consente di modificare in corso d’opera l’alternanza dei dipendenti, inviando loro feed, messaggi e griglie di lavoro che possano aiutarli a sapere sempre che cosa devono fare.

Quali sono i vantaggi?

Lo sviluppo di una applicazione ad hoc per la turnistica porta ad un aumento della produttività aziendale in quanto il dipendente ha ben chiaro che cosa deve fare e quando farlo. Vi è infatti la pianificazione degli orari e delle competenze lavorative, unite ad una strutturazione delle varie parti ed una razionalizzazione dei settori. Allo stesso modo vi è anche una ottimizzazione dei carichi di lavoro, ed un abbattimento delle situazioni critiche, dato che il sistema verrà impostato secondo le nostre direttive. Quando creiamo questo tipo di applicazioni, ci viene data come motivazione, il fatto di riuscire a comunicare in modo ottimale sia tra colleghi che con i propri responsabili, rendendo il lavoro maggiormente agevole. Si ha anche un consolidato risparmio di tempo dato dalla automazione del sistema stesso e dalla possibilità di comunicare direttamente tramite l’applicazione sviluppata. Un taglio netto al tempo di pianificazione dei turni ed anche una celerità nelle risposte e nei feedback da parte dei dipendenti non indifferente, tutte chiavi di accesso che l’azienda otterrà sviluppando questo tipo di applicazione. Consente un controllo dinamico dei carichi di lavoro durante la gestione dei turni. Unico sistema sul mercato in grado da imparare dalla pianificazione dei mesi precedenti. Consente un risparmio di tempo sulla gestione del personale fino al 50%.m Si ha anche come abbiamo accennato una spinta in termini di velocità sul piano della comunicazione; tutto ciò che prima avveniva mediante e-mail o in cartaceo, adesso arriverà direttamente sul dispositivo del dipendente, rendendo così il feed immediato.

Altro vantaggio, l’interfaccia gestionale

Quel che abbiamo elencato sono una serie di vantaggio lato user, ma lato Guest se così lo vogliamo chiamare, cioè dal punto di vista del datore di lavoro, lo sviluppo di una applicazione per la turnistica come ciò che siamo in grado di proporre in Business Competence, consente al manager o al datore di lavoro di controllare l’applicazione e di gestirla da qualunque dispositivo. Una piattaforma multitasking infatti ha la capacità di essere gestita sia dal computer, ma anche da smartphone o da un Tablet, l’unico vincolo che si ha è la capacità di volerci investire sopra, per consentire all’applicazione di essere visualizzabile in multi piattaforma. La mia esperienza mi ha portato a capire che ciò che rende una azienda unica nel suo genere sono le persone che la compongono, ma anche lo sviluppo parallelo di sistemi che permettano alle medesime persone di essere agevolate nel loro lavoro. Rientrare in ufficio con un sistema come quello che abbiamo appena cercato di spiegare, consente non solo di avere un team coeso e consapevole, ma anche di sapere sempre che cosa può essere cambiato, senza alcun imprevisto. Sviluppare applicazioni per la gestione lavorativa è il futuro delle aziende.

Credit img: Unsplash