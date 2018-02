Startup, come partecipare a Officina MPS

Per le PMI innovative e le startup è importante partecipare a progetti e bandi che permettono di ottenere fondi per finanziare i loro progetti. Oltre a presentare la domanda per richiedere finanziamenti statali e regionali, le startup hanno anche l’opportunità di partecipare a gare e bandi che premiano il progetto migliore. Si tratta di vere e proprie sfide dove a vincere è il progetto migliore. Un’iniziativa dedicata alle PMI innovative è stata lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena con “Officina MPS”, una gara dedicata alle startup che dovranno presentare dei progetti dedicati al miglioramento dei processi aziendali, allo sviluppo di nuovi ecosistemi digitali e al rafforzamento dell’esperienza Cliente. Il progetto migliore riceverà un finanziamento di 25.000 euro.

Chi può partecipare a Officina MPS

Il progetto è dedicato alle startup e alle PMI innovative iscritte ufficialmente sul registro delle Imprese nella sezione dedicata a loro. La domanda di partecipazione è gratuita.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda di partecipazione sarà necessario compilare il form online, allegando un “Pitch”, ovvero un progetto sintetico della propria idea imprenditoriale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 marzo 2018 alle ore 24:00.

Come funziona Officina MPS

Una volta scaduto il tempo per presentare le domande, il “Comitato di Selezione” composto dai rappresentati della Banca Monte dei Paschi di Siena sceglierà i 21 progetti migliori e le startup saranno invitate al “Selection Day”, un evento poter esporrela propria idea davanti ai top manager della banca senese. Si avranno a disposizione 5 minuti per esporre la propria idea e 3 minuti per rispondere alle domande del Comitato di Valutazione. Inoltre, si avranno altri 20 minuti per approfondire il proprio progetto in sessioni ristrette con i manager della banca. Al termine della giornata vengono annunciate le 7 startup finaliste.

A questo punto ogni PMI innovativa inizierà a lavorare insieme al Top Management della banca per preparare una proposta progettuale da presentare al Celebration Day, giornata conclusiva in cui ogni azienda esporrà la propria idea imprenditoriale davanti a un gruppo di influencer, giornalisti ed esperti del settore. In questo caso le startup hanno a disposizione 10 minuti per la presentazione e 5 minuti per rispondere alle domande della Giuria Finale. Alla fine della giornata verrà scelto il progetto migliore che riceverà un finanziamento di 25.000 euro (al lordo di eventuali imposte di legge).

Nel caso in cui il management della banca troverà altri progetti meritevoli d’attenzione li potrà coinvolgere in altre iniziative entro i 3 mesi dalla proclamazione del vincitore.