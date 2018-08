Start Cup Toscana, il premio dedicato alle PMI

editato in: da

Torna anche quest’anno la Start Cup Toscana, la competizione creata dalla Regione Toscana per premiare le migliori idee innovative delle piccole e medie imprese del proprio territorio. Un’opportunità da non perdere per le PMI che potranno ricevere assistenza dai professionisti per fare il business plan e capire come espandere i propri orizzonti. La Start Cup Toscana è aperta anche a quei soggetti che ancora non hanno creato un’azienda, ma che hanno intenzione di farlo entro la fine del 2018. L’importante è avere un’idea veramente innovativa e un business plan che possa reggere l’onda d’urto del mercato.

Cosa è la Start Cup Toscana 2018

La Start Cup Toscana è una competizione in cui si fronteggiano le migliori start up innovative della Regione. Una giuria di esperti valuta le varie idee e sceglie quelle migliori, che oltre a ricevere un premio in denaro accedono anche al “Premio Nazionale per l’Innovazione” che si terrà tra il 29 e il 30 novembre 2018 a Verona. La Start Cup Toscana 2018 è organizzata dall’Università di Firenze, in collaborazione con l’Università di Siena, l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT e l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.

Chi può partecipare alla Start Cup Toscana 2018

Possono partecipare alla competizione le persone che hanno un’idea innovativa e hanno intenzione di aprire una piccola e media impresa in Toscana entro la fine del 2018; chi ha costituito un’azienda innovativa dopo il 1 gennaio 2018; chi ha creato una società nel 2017 ma ha dichiarato l’inizio attività dopo il 1 gennaio 2018 o non l’ha ancora dichiarata.

Come partecipare alla Start Cup Toscana 2018

Per inviare la domanda di partecipazione alla Start Cup Toscana 2018 è necessario collegarsi al sito web dell’iniziativa e acceder alla pagina riservata. Per partecipare è necessario presentare un executive summary e il business plan della propria idea innovativa. Tutte le domande verrano esaminata da un gruppo di esperti che decideranno i vincitori. Il termine ultimo per inviare la domanda è il 1 ottobre alle ore 18:00. L’evento conclusivo della Start Cup Toscana 2018 si terrà a Firenze presso l’Auditorium di Sant’Apollonia il 30 ottobre 2018.

Cosa si vince alla Start Cup Toscana

Oltre al premio in denaro, i vincitori della Start Cup Toscana 2018 potranno partecipare al Premio Nazionale per l’Innovazione che si terrà a Verona dal 29 al 30 novembre 2018