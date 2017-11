SheMeansBusiness, il progetto di Facebook per le PMI femminili

La situazione delle imprenditrici donne in Italia non è delle più rosee. Sono poche, devono lottare con le unghie e con i denti per ottenere i lavori e sono discriminate. Se per un uomo è difficile portare avanti una piccola e media impresa in Italia, per una donna diventa un’impresa ardua. Sono tanti i progetti messi in campo dallo Stato e dalle singole Regioni per favorire le imprese femminili, ma i risultati non sono stati eccezionali. Ora anche Facebook prova a dare una mano alle PMI femminili lanciando il progetto #SheMeansBusiness, una piattaforma dove le giovani imprenditrici potranno trovare degli utili consigli su come utilizzare le piattaforme social per lanciare la propria azienda. Non è la prima volta che Facebook cerca di aiutare le aziende italiane interessandosi dei problemi che riguardano le piccole e medie imprese.

Che cosa è SheMeansBusiness

L’Italia è il secondo Paese in Europa dove Facebook lancia il progetto SheMeansBusiness. L’obiettivo è fornire degli utili consigli alle giovani imprenditrici su come sfruttare gli strumenti messi a disposizione da Facebook per far crescere la propria azienda. Facebook non è più solo un social network dove stringere amicizia con i propri amici, ma è diventata una piattaforma dove le aziende possono far conoscere i propri prodotti e parlare con i propri clienti. Purtroppo le imprenditrici coscienti del fatto che Facebook possa aiutare la propria piccola e media impresa sono poche: il progetto SheMeansBusiness nasce proprio per questo motivo.

Formazione online e offline

Per aiutare le PMI femminili a scoprire e utilizzare gli strumenti presenti sulla piattaforma social, Facebook, insieme allo staff di Fondazione Mondo Digitale, ha organizzato in tutta Italia dei corsi ad hoc. La formazione sarà itinerante e partirà il 22 novembre da Roma per poi toccare tutte le principali città italiane da Nord a Sud (Torino, Napoli, Vicenza, Bari e Catania, solo per citarne alcune).

Sul portale dedicato a SheMeansBusiness, invece, le aziende potranno apprendere le nozioni base su cosa è una pagina Facebook, su come analizzare gli Insight e su come creare un post efficace. Tutti piccoli consigli che potranno essere utili per far crescere la propria azienda online.

PMI femminili, i numeri della situazione in Italia

Bastano tre dati per far capire che per le donne imprenditrici la situazione in Italia è tutt’altro che semplice. Il Bel Paese è 117o per partecipazione economica delle donne, 89° posto per tasso di occupazione delle donne e 127° per uguaglianza salariale. Nel Mezzogiorno la disoccupazione femminile supera il 54%. Delle 7394 startup giovanili presenti in Italia, solo il 13% è a prevalenza femminile.