Scadenze fiscali settembre 2018 per PMI e liberi professionisti

Un ritorno dalle vacanze soft per PMI e liberi professionisti: il primo appuntamento con le scadenze fiscali sarà solamente il 17 settembre con i classici appuntamenti che ogni società deve adempiere, come il versamento dei contributi all’INPS, l’Irpef e l’IVA. I titolari di partita IVA, però, dovranno rispettare il termine del 17 settembre per la comunicazione delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2018 e versare le imposte sui redditi: a seconda della tipologia di pagamento scelto, bisognerà saldare la seconda, la terza oppure la quarta rata. Il 25 settembre, invece, PMI e partite IVA dovranno inviare gli elenchi Intrasat relativi alla cessione di beni o di prestazioni nei confronti di soggetti UE. Fine settembre si chiude con il botto con lo spesometro, ma essendo il 30 settembre di domenica, il termine è automaticamente spostato al 1° ottobre. Ecco le scadenze fiscali che PMI e liberi professionisti dovranno rispettare a settembre 2018.

Adempimenti fiscali PMI e liberi professionisti settembre 2018