Scadenze fiscali novembre 2018 per PMI e professionisti

Si avvicina la fine dell’anno e per le PMI e i liberi professionisti è tempo di fare i conti con le ultime scadenze fiscali. A novembre le piccole e medie imprese e i possessori di partita IVA dovranno tenere conto di diverse scadenze, a partire dai classici appuntamenti mensili che ogni sostituto d’imposta deve rispettare: versamento dei contributi all’INPS, dell’addizionale IRPEF e delle ritenute su redditi da lavoro autonomo. A fine mese, invece, ci sarà lo spesometro e il pagamento della seconda rata per chi ha usufruito della rottamazione delle cartelle Equitalia. Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti fiscali per PMI e liberi professionisti.

Scadenze fiscali novembre 2018 per piccole e medie imprese e partite IVA