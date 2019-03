Scadenze fiscali gennaio 2019 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Finiti i festeggiamenti si torna a lavorare per programmare il 2019. Per aziende e partite IVA, però, gennaio sarà un mese abbastanza gravoso sotto il punto di vista fiscale: tante le scadenze da rispettare e da cerchiare con la matita rossa sul calendario. Per le imprese c’è anche una novità importante: dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica: l’emissione, la trasmissione e la conservazione della fattura sarà solo in via digitale. Dal 2 gennaio iniziano le scadenze fiscali vere e proprie, a cominciare dall’adempimento dell’IVA per gli acquisti effettuati e registrati nel mese di dicembre 2018. Fino al 31 gennaio le PMI e i liberi professionisti avranno un’agenda fitta di impegni fiscali con scadenze da rispettare.

Appuntamenti fiscali di gennaio 2019 per le PMI e partite IVA