Scadenze fiscali di marzo 2018 per PMI e liberi professionisti

Sarà un marzo 2018 abbastanza tranquillo per le PMI e per i liberi professionisti italiani sotto il punto di vista delle scadenze fiscali. Non ci sono grandi appuntamenti all’orizzonte, se non i classici che vedono le aziende impegnate a versare i contributi dei propri dipendenti all’INPS e a pagare le varie tasse sul lavoro. Molto importante sarà la scadenza fiscale del 7 marzo, data entro la quale le piccole e medie imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2018.

Scadenze fiscali marzo 2018

7 marzo. Nel loro ruolo di sostituto d’imposta, le piccole e medie imprese saranno chiamate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2018 contenenti i dati fiscali e previdenziali dei lavoratori dipendenti. Un appuntamento che può sembrare banale o scontato, ma che in realtà è molto importante per il corretto funzionamento dell’azienda.

Le associazioni senza scopo di lucro, le Pro Loco e le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare la registrazione dei corrispettivi entro il 15 marzo. Nella stessa data, anche che lavorano nel commercio al minuto dovranno inviare in via telematica i corrispettivi. 16 marzo. Il classico appuntamento fiscale di metà mese, vedrà impegnate il 16 marzo le piccole e medie imprese nell’espletare gli obblighi dei sostituti d’imposta. Le aziende dovranno versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti, versare l’addizionale regionale, l’imposta sostitutiva su incrementi produttività. I contribuenti IVA dovranno versare entro questa data la prima rata del saldo IVA 2017 (si può decidere di pagare anche tutto in un’unica rata).